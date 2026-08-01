Синєгубов: за добу на Харківщині шість постраждалих

За добу на Харківщині постраждали шестеро людей через обстріли РФ. Ворог атакував 17 населених пунктів області, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень жінки 41, 47 і 71 років; у сел. Мала Данилівка поранено 50-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 63-річна жінка; у сел. Приколотне Вільхуватської громади зазнав поранень 50-річний чоловік“, – пише начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

ракета;

чотири КАБи;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу «ланцет»;

дев’ять БпЛА типу «молния»;

шість fpv-дронів;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.