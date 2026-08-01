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Синєгубов: за добу на Харківщині шість постраждалих

Події 08:51   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: за добу на Харківщині шість постраждалих

За добу на Харківщині постраждали шестеро людей через обстріли РФ. Ворог атакував 17 населених пунктів області, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків зазнали поранень жінки 41, 47 і 71 років; у сел. Мала Данилівка поранено 50-річного чоловіка; у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 63-річна жінка; у сел. Приколотне Вільхуватської громади зазнав поранень 50-річний чоловік“, – пише начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • чотири КАБи;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «ланцет»;
  • дев’ять БпЛА типу «молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині постраждали шестеро людей через обстріли РФ. Ворог атакував 17 населених пунктів області, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".