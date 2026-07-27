Сьогодні 27 липня 2026: яке свято та день в історії

27 липня в Україні – День медичного працівника. Цього дня 1054 року англійський граф Сівард завдав поразки війську шотландського короля Макбета. У 1794-му у Франції стався Термідоріанський переворот, а в 1830-му розпочалася Липнева революція. У 1890-му застрелився Вінсент ван Гог. У 1953-му підписали угоду про перемир’я на Корейському півострові. У 2002-му в Україні сталася Скнилівська трагедія. Цей день 1900 року вважають Днем ​​народження гамбургера, хоча це дуже спірне питання.

Свята та пам’ятні дати 27 липня

27 липня в Україні – День медичного працівника.

У світі – День трансатлантичного зв’язку.

Також сьогодні: День народження гамбургера, День “Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку”, День ходіння на ходулях, День вшанування волинки.

27 липня в історії

27 липня 1054 року англійський граф Нортумбрії Сівард завдав поразки війську шотландського короля Макбета в битві при Дансінані. Макбет – король, ім’я якого на весь світ прославив Шекспір. Проте сюжет його трагедії далекий від відомих історичних фактів. Макбет прийшов до влади, вбивши у битві свого двоюрідного брата – короля Дункана I. Син Дункана Малкольм у перші роки правління Макбета жив у вигнанні в Англії, де й збирав сили, щоб помститися за батька та повернути корону. Граф Сівард підтримував претензії Малкольма на престол Шотландії. Однак перші спроби змінити владу в цій країні були невдалими.

“У 1046 році Сівард, граф Нортумбрії, марно намагався скинути Макбета з престолу на користь Малкольма, старшого сина Дункана I. До 1050 року Макбет почувався достатньо впевнено, щоб покинути Шотландію для паломництва до Риму. Але в 1054 році Сівард, очевидно, змусив його поступитися частиною південної Шотландії Малкольму. Три роки по тому Макбет загинув у битві з Малкольмом, якого підтримали англійці”, — пише про історію цих подій енциклопедія Britannica.

27 липня 1794 року відбувся Термідоріанський переворот – одна з ключових подій Великої французької революції. Його часто визначають як закінчення революційних перетворень та початок реакції. Докладніше.

27 липня 1830 року у Франції розпочалася Липнева революція. Докладніше.

27 липня 1890 року застрелився Вінсент ван Гог. Докладніше.

27 липня 1900 року вважають Днем ​​народження гамбургера. Хоча це дуже спірне питання. Докладніше.

27 липня 1953 року підписали угоду про перемир’я на Корейському півострові, яка завершила бойові дії Корейської війни. Докладніше.

27 липня 2002 року сталася трагедія під час авіашоу на Скнилівському аеродромі у Львові. Докладніше.

Церковне свято 27 липня

27 липня вшановують пам’ять великомученика та цілителя Пантелеймона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 27 липня суха погода, то осінь буде теплою, а зима – пізньою.

Якщо сонце весь день ховається в хмарах, то скоро будуть дощі.

Якщо пішов дощ, то дощитиме до серпня.

Що не можна робити 27 липня

Не можна працювати в полі в цей день.

Не можна нікуди вивозити сіно та хліб – а то може згоріти.