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Харків може залишитися без вишів і науковців: їх переманюють на захід України

Оригінально 18:01   26.07.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
Харків може залишитися без вишів і науковців: їх переманюють на захід України

Про тенденцію, яка може позбавити Харків однієї з головних конкурентних переваг – розвиненої сфери вищої освіти – розповів “Об’єктиву” ректор ХАІ Олексій Литвинов.

Він зазначив, що київське керівництво сфери освіти постійно веде розмови з представниками харківських вишів щодо необхідності релокації в безпечніші регіони країни.

“Ці розмови іноді дещо затихають, потім роздмухуються додатково. Уже понад чотири роки – вони ніколи не припинялися. І, власне кажучи, ми й рухаємося в цьому напрямку, тому що ми робимо певні опорні пункти в інших регіонах нашої країни для того, аби провести вступну кампанію. Але повну релокацію та переведення університету на інші території, окрім Харкова, – ми не розглядаємо”, – сказав Литвинов.

Проте “релокація” відбувається в іншій формі – на захід країни “виманюють” харківських учених, а у львівських вишах відкривають спеціальності, які раніше були лише в Харкові.

Я б не назвав це примушуванням. Це наполегливе вмовляння науковців, які працюють у харківських вишах, до переїзду, передислокації до більш “безпечних”, умовно кажучи, регіонів України. У першу чергу, в минулі роки, це було місто Київ. Сьогодні це більше Львів і західні регіони нашої країни. Я не хочу, щоб склалося враження про те, що ми якимось чином не даємо можливості науковцям здійснювати їх академічну мобільність, десь нехтуємо безпековими міркуваннями. Тут питання зовсім в іншому, тому що є певні рухи з боку наших органів управління освітою, які створюють переваги саме для львівських і західноукраїнських вищих навчальних закладів, особливо технічної спрямованості. І, звичайно, враховуючи всю сукупність факторів: і безпеки, і соціальних, і психологічних, й інших факторів, ми в цьому випадку відчуваємо, що наші позиції тут не до кінця захищені. Що я маю на увазі? Тенденція відкриття в окремих вищих навчальних закладах технічної спрямованості Львівської, Івано-Франківської, Волинської областей тих спеціальностей, спеціалізацій і освітніх програм, які ніколи не були в тих областях, в тих навчальних закладах організовані та створені. Наприклад, ті, що стосуються авіаційної, ракетно-космічної тематики. Ми маємо 50-60-річний досвід у підготовці таких фахівців, наукові школи та все інше. Натомість держава, замість того, щоб підтримувати підготовку інженерних кадрів саме на нашій базі, максимально сприяє тому, щоб такі програми й такі бази створювались у львівських вишах”, — пояснює ректор ХАІ.

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На його думку, подібні дії “не відповідають ні раціональності, ні обґрунтованості”. Поки що масового переїзду викладачів з Харкова на захід не фіксують, однак те, що відбувається, Литвинов вважає тенденцією.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 18:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про тенденцію, яка може позбавити Харків однієї з головних конкурентних переваг – розвиненої сфери вищої освіти – розповів “Об’єктиву” ректор ХАІ Олексій Литвинов".