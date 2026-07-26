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Наслідки “прильоту” усувають у Харкові: постраждалих уже 16

Події 16:19   26.07.2026
Оксана Горун
Наслідки “прильоту” усувають у Харкові: постраждалих уже 16 Фото: пресслужба ХМР

Харківська міськрада опублікувала фото з місця удару “бандеролі” по приватному сектору в Харкові. А мер Ігор Терехов повідомив, що постраждалих побільшало.

Станом на 16:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу становить 16 людей. Комунальні служби міста завершують ліквідацію наслідків ворожої атаки“, – написав Терехов.

ліквідують наслідки прильоту до Харкова 27 липня 2026 5
Фото: пресслужба ХМР

У мерії уточнили: “Працівники комунальних підприємств усувають наслідки ранкового ворожого удару в Слобідському районі. Вони закривають пошкоджені контури будівель та усувають аварійність покрівель“.

ліквідують наслідки прильоту до Харкова 27 липня 2026 3
Фото: пресслужба ХМР

Раніше Харківська обласна прокуратура інформувала, що внаслідок удару повністю зруйнований один приватний житловий будинок та пошкоджені щонайменше 15. Російська “бандероль” вбила 40-річну жінку, її чоловік, 10-річний син і собака поранені.

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ліквідують наслідки прильоту до Харкова 27 липня 2026 4
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 16:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада опублікувала фото з місця удару “бандеролі” по приватному сектору в Харкові. А мер Ігор Терехов повідомив, що постраждалих побільшало".