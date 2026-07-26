Наслідки “прильоту” усувають у Харкові: постраждалих уже 16

Харківська міськрада опублікувала фото з місця удару “бандеролі” по приватному сектору в Харкові. А мер Ігор Терехов повідомив, що постраждалих побільшало.

“Станом на 16:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу становить 16 людей. Комунальні служби міста завершують ліквідацію наслідків ворожої атаки“, – написав Терехов.

У мерії уточнили: “Працівники комунальних підприємств усувають наслідки ранкового ворожого удару в Слобідському районі. Вони закривають пошкоджені контури будівель та усувають аварійність покрівель“.

Раніше Харківська обласна прокуратура інформувала, що внаслідок удару повністю зруйнований один приватний житловий будинок та пошкоджені щонайменше 15. Російська “бандероль” вбила 40-річну жінку, її чоловік, 10-річний син і собака поранені.