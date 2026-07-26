Последствия «прилета» устраняют в Харькове: пострадавших уже 16

Харьковский горсовет опубликовал фото с места удара «Бандероли» по частному сектору в Харькове. А мэр Игорь Терехов сообщил, что пострадавших стало еще больше.

«По состоянию на 16:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела составляет 16 человек. Коммунальные службы города завершают ликвидацию последствий вражеской атаки», — написал Терехов.

В мэрии уточнили: «Сотрудники коммунальных предприятий устраняют последствия утреннего вражеского удара в Слободском районе. Они закрывают поврежденные контуры построек и устраняют аварийность кровель».

Ранее Харьковская областная прокуратура информировала, что в результате удара полностью разрушен один частный жилой дом и повреждено по меньшей мере 15. Российская «Бандероль» убила 40-летнюю женщину, ее муж, 10-летний сын и собака ранены.