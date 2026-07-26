Новости Харькова — главное за 26 июля: как прошла ночь
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07:31
Тревога сохранялась почти всю ночь
Большую часть ночи в Харькове была актуальна воздушная тревога. Ее объявили в 20:17, отбой прозвучал в 01:20, но уже в 02:08 тревогу возобновили. Воздушные силы ВСУ информировали о различных типах угроз. Вечером 25 июля в небе фиксировали группы российских ударных беспилотников.
Ночью предупреждали об активности тактической авиации врага.
Происходили пуски КАБов.
Утром 26 июля воздушная тревога в Харькове продолжается. Мониторинговые каналы информируют о реактивных БпЛА, которые фиксируют в небе области.