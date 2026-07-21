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Сьогодні 21 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   21.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 21 липня 2026: яке свято та день в історії

21 липня 356 року до нашої ери мешканець міста Ефес Герострат підпалив Храм Артеміди. У 365-му стався масштабний підводний землетрус, який частково зруйнував Александрійський маяк. У 1542-му Папа Римський створив Конгрегацію, яка координувала дії інквізиції. У 1906-му народилася українська поетеса Олена Теліга. У 1954-му підписали Женевську угоду, яка дала незалежність Лаосу та Камбоджі, а також закріпила розділ В’єтнаму. У 1969-му людина вперше ступила на Місяць. У 1992-му сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор. У 2009-му затримали вбивцю Гонгадзе – Олексія Пукача.

Свята та пам’ятні дати 21 липня

21 липня – Міжнародний день нездорової їжі.

21 липня в історії

21 липня 356 року до нашої ери мешканець міста Ефес Герострат підпалив Храм Артеміди. Докладніше.

Храм Артеміди в Ефесі - модель
Модель храму Артеміди. Фото: cs.wikipedia

21 липня 365 року стався масштабний підводний землетрус у Греції з епіцентром біля острова Крит. Серед його наслідків – часткова руйнація Чуда світу – Александрійського маяка. Докладніше.

21 липня 1542 року Папа Римський Павло III видав буллу Licet ab initio, якою заснував Конгрегацію доктрини віри. Докладніше.

21 липня 1906 року народилася українська поетка та членкиня ОУН Олена Теліга. Докладніше.

21 липня 1954 року підписали Женевську угоду.  Вона завершила Першу індокитайську війну, надавши незалежність Камбоджі та Лаосу, а також створивши основи для подальшої руйнівної В’єтнамської війни. Докладніше.

Женевська конференція 1954 року
Останній день Женевської конференції 1954 року. Автор фото не відомий

21 липня 1969 року людина вперше ступила на Місяць. Першопроходцями стали американські астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін.

21 липня 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 відмовився ставати російським. Екіпаж підняв український прапор – і судно вирушило із севастопольської бухти Донузлав до Одеси. Докладніше.

21 липня 2009 року  в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області працівники СБУ та ГПУ затримали  Олексія Пукача – виконавця вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

21 липня 2009 року в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області працівники СБУ та ГПУ затримали Олексія Пукача – виконавця вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Церковне свято 21 липня

21 липня вшановують пам’ять пророка Єзекиїля. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо бджоли стали злішими та частіше жалять, то спека посилиться.

Яка погода 21 липня, такою вона буде на початку серпня.

Якщо листя винограду скручуються в трубочку, то буде сильна спека.

Що не можна робити 21 липня

Категорично заборонено обманювати.

Не варто їсти сирі яблука.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 липня 356 року до нашої ери мешканець міста Ефес Герострат підпалив Храм Артеміди. У 365-му стався масштабний підводний землетрус, який частково зруйнував Александрійський маяк".