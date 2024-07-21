Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії

21 липня в Україні – День металурга. Цього дня в різні роки зазнали руйнацій два Чуда світу – Храм Артеміди в Ефесі та Олександрійський маяк. У 1542-му Папа Римський створив Конгрегацію, яка координувала дії інквізиції. У 1906-му народилася українська поетка Олена Теліга, яку у 1940-х убило гестапо. У 1954-му підписали Женевську угоду, яка дала незалежність Лаосу та Камбоджі, а також закріпила розділ В’єтнаму. У 1969-му людина вперше ступила на Місяць. У 1992-му сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор. У 2009-му затримали Олексія Пукача.

Свята та пам’ятні дати 21 липня

21 липня в Україні – День металурга (відзначають у третю неділю липня).

У світі – Міжнародний день нездорової їжі, День без купальників (третя неділя липня).

21 липня в історії

21 липня 356 року до нашої ери мешканець міста Ефес Герострат підпалив Храм Артеміди. Знищення релігійної та культурної пам’ятки він пояснив бажанням увійти в історію. І як не намагалися греки, щоб йому це не вдалося, Герострат все ж таки став відомий нащадкам. Детальніше.

21 липня 365 року стався масштабний підводний землетрус у Греції з епіцентром біля острова Крит. Він призвів до тисячних жертв та численних руйнувань. Серед іншого частково зруйнувалося ще одне Чудо світу – Александрійський маяк. Детальніше.

21 липня 1542 року Папа Римський Павло III видав буллу Licet ab initio, якою заснував Конгрегацію доктрини віри. Її метою був контроль діяльності інквізиції в боротьбі з протестантизмом та іншими “єресями”. Надалі Папа Сікст V в 1588 році надав цьому утворенню статус Римської конгрегації, підпорядкувавши інквізиторів собі безпосередньо. З цього моменту вона офіційно іменувалася Верховна Священна Конгрегація Римської та Вселенської Інквізиції.

21 липня 1906 року народилася українська поетка та членкиня ОУН Олена Теліга. Детальніше.

21 липня 1954 року підписали Женевську угоду. Вона завершила Першу індокитайську війну, надавши незалежність Камбоджі та Лаосу, а також створивши основи для подальшої руйнівної В’єтнамської війни. Детальніше.

21 липня 1969 року людина вперше ступила на Місяць. Першопроходцями стали американські астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін.

21 липня 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 під командуванням капітан-лейтенанта Сергія Настенка підняв український прапор і вирушив із бухти Донузлав у Севастополі до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України. Росіяни намагалися перешкодити кораблю, який вирішив не приєднуватися до “їхнього” Чорноморського флоту, але капітан 2-го рангу Микола Жибарєв заявив їм: “Я йду під державним прапором України в її територіальних водах і прямую до українського порту Одеса. На провокації відповідати не буду, але готовий себе захищати. У результаті корабель успішно дістався Одеси, де екіпаж вітали як героїв.

21 липня 2009 року в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області працівники СБУ та ГПУ затримали Олексія Пукача – виконавця вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. З’ясувалося, що поки його розшукували усі силовики України, Пукач жив у селі та займався сільським господарством.

Церковне свято 21 липня

21 липня вшановують пам’ять пророка Єзекиїля. Він жив у VI столітті до Різдва Христового. Був священником та сином священника Вузія. У друге нашестя на Єрусалим вавилонського царя Навуходоносора, у 25-річному віці Єзекиїль був взятий у полон та доставлений до Вавилону разом з царем Єхонією II та багатьма іншими юдеями. Там, у полоні, на 30-му році життя він побачив майбутнє єврейського народу та всього людства. Пророк побачив осяяну хмару, в середині якої було полум’я, а в ньому – таємнича подоба рухомої духом колісниці та чотирьох крилатих тварин, що мали кожна чотири особи: людини, лева, тільця та орла. Перед їхніми обличчями були колеса, засіяні очима. Над колісницею височіло ніби кристальне склепіння, а над склепінням – подоба престолу як би з блискучого сапфіру. На цьому престолі осяяна “подоба Людини”, а навколо неї веселка. За тлумаченням отців церкви, подоба людини сапфіровому престолові була прообразом втілення сина Божого; чотири тварини утворювали чотирьох євангелістів, а колеса з безліччю очей – частини світу з усіма народами землі. При цьому видінні пророк від страху впав на землю, але божий голос наказав йому встати і потім оголосив, що Господь посилає його на проповідь до народу ізраїльського. З цього часу почалося пророче служіння Єзекиїля. Особливо важливими є ще два знаменні видіння пророка – про храм Господній, сповнений слави, і про сухі кістки на полі, яким дух Божий дав нове життя. Бачення храму тлумачать як прообраз влаштування Христової церкви, а кісток – як прообраз загального воскресіння мертвих і нового вічного життя, викуплених смертю Ісуса Христа.

Пророк Єзекиїль також мав дар чудотворення. Загинув, страчений за викриття в ідолопоклонстві єврейського князя. Пророка прив’язали до диких коней, які розірвали його на частини.

Народні прикмети

Якщо бджоли стали злішими та частіше жалять, то спека посилиться.

Яка погода 21 липня, такою вона буде на початку серпня.

Якщо листя винограду скручуються в трубочку, то буде сильна спека.

Що не можна робити 21 липня

Категорично заборонено обманювати.

Не варто їсти сирі яблука.