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Сегодня 21 июля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   21.07.2024
Оксана Горун
Сегодня 21 июля: какой праздник и день в истории

21 июля в Украине – День металлурга. В этот день в разные годы разрушились два Чуда мира – Храм Артемиды в Эфесе и Александрийский маяк. В 1542-м Папа Римский создал Конгрегацию, которая координировала действия инквизиции. В 1906-м родилась украинская поэтесса Елена Телига, которую в 1940-е убило гестапо. В 1954-м подписали Женевское соглашение, давшее независимость Лаосу и Камбодже и закрепившее раздел Вьетнама. В 1969-м человек впервые ступил на Луну. В 1992-м сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг. В 2009-м задержали Алексея Пукача.

Праздники и памятные даты 21 июля

21 июля в Украине – День металлурга (отмечают в третье воскресенье июля).

В мире – Международный день нездоровой пищи, День без купальников (третье воскресенье июля).

21 июля в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. Уничтожение религиозного и культурного памятника он объяснил желанием войти в историю. И как ни старались греки, чтобы ему это не удалось, Герострат все же стал известен потомкам. Подробнее.

Храм Артемиды в Эфесе - модель
Модель храма Артемиды. Фото: cs.wikipedia

21 июля 365 года произошло масштабное подводное землетрясение в Греции с эпицентром у острова Крит. Оно привело к тысячам жертв и многочисленным разрушениям. Среди прочего частично разрушилось еще одно Чудо света – Александрийский маяк. Подробнее.

Александрийский маяк - модель
Компьютерная реконструкция Александрийского маяка. Иллюстрация: wikipedia.org

21 июля 1542 года Папа Римский Павел III издал буллу «Licet ab initio», которой основал Конгрегацию доктрины веры. Ее целью был контроль деятельности инквизиции в борьбе с протестантизмом и другими «ересями». В дальнейшем Папа Сикст V в 1588 году предоставил этому образованию статус Римской конгрегации, подчинив инквизиторов себе напрямую. С этого момента она официально именовалась Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции.

21 июля 1906 года родилась украинская поэтесса и член ОУН Елена Телига. Подробнее.

21 июля 1954 года подписали Женевское соглашение. Оно завершило Первую индокитайскую войну, предоставив независимость Камбодже и Лаосу, а также создав основы для дальнейшей разрушительной Вьетнамской войны. Подробнее.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Первопроходцами стали американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Человек на Луне
Базз Олдрин позирует на Луне. Автор фото: Нил Армстронг

21 июля 1992 года сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 под командованием капитан-лейтенанта Сергея Настенко поднял украинский флаг и отправился из бухты Донузлав в Севастополе в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины. Россияне пытались помешать кораблю, решившему не присоединяться к «их» Черноморскому флоту, но капитан 2-го ранга Николай Жибарев заявил им: «Я иду под государственным флагом Украины в ее территориальных водах и следую в украинский порт Одесса. На провокации отвечать не буду, но готов себя защищать». В результате корабль успешно добрался до Одессы, где экипаж приветствовали как героев.

21 июля 2009 года в одном из сел Чудновского района Житомирской области работники СБУ и ГПУ задержали Алексея Пукача – исполнителя убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Выяснилось, что пока его разыскивали все силовики Украины, Пукач жил в селе и занимался сельским хозяйством.

Церковный праздник 21 июля

21 июля чтят память пророка Иезекииля. Он жил в VI веке до Рождества Христова. Был священником и отпрыском священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте, Иезекииль попал в плен и отправлен в Вавилон вместе с царем и многими другими иудеями. Там, в плену, на 30-м году жизни он увидел будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, внутри которого было пламя, а в нем — таинственный облик движущейся колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое четыре лика: человека, льва, тельца и орла. Перед их ликами были усеянные глазами колеса. Над колесницей возвышался будто кристальный свод, а над сводом — подобие престола из сияющего сапфира. На этом престоле сияющее «подобие человека», а вокруг него — радуга. По толкованию отцов церкви, подобие человека на сапфировом престоле было прообразом воплощения Божьего сына; четыре животных символизировали четырех евангелистов, а колеса с множеством глаз – части света со всеми народами земли. При этом видении пророк от страха упал на землю, но Божий голос повелел ему встать и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Особенно важны еще два знаменательных видения пророка — о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым дух Божий дал новую жизнь. Видение храма толкуют как прообраз устроения Христовой церкви, а костей – как прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных смертью Иисуса Христа.

Пророк Иезекииль также имел дар чудотворения. Погиб, казненный за разоблачение в идолопоклонстве еврейского князя. Пророка привязали к диким коням, которые разорвали его на части.

Народные приметы

Если пчелы стали злее и чаще жалят, то жара усилится.

Какая погода 21 июля, такой она будет в начале августа.

Если листья винограда скручиваются в трубочку, то будет сильная жара.

Что нельзя делать 21 июля

Категорически запрещено обманывать.

Не стоит есть сырые яблоки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июля в Украине – День металлурга. В этот день в разные годы разрушились два Чуда мира – Храм Артемиды в Эфесе и Александрийский маяк".