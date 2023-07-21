Сегодня 21 июля: какой праздник и день в истории

21 июля в разные годы понесли разрушения два Чуда света – Храм Артемиды в Эфесе и Александрийский маяк. В этот день в 1542-м Папа Римский создал Конгрегацию, которая координировала действия инквизиции. В 1906-м родилась украинская поэтесса Елена Телига. В 1954-м подписано Женевское соглашение, давшее независимость Лаосу и Камбодже и закрепившее раздел Вьетнама.

Праздники и памятные даты 21 июля

21 июля выдающиеся государственные и профессиональные праздники в Украине и мире не отмечают.

21 июля в истории

21 июля 356 года до нашей эры житель города Эфес Герострат поджег Храм Артемиды. Уничтожение религиозного и культурного памятника он объяснил желанием войти в историю. И как не старались греки, чтобы ему это не удалось, Герострат все же стал известен потомкам.

Храм, уничтоженный поджигателем, был уже второй версией этого культового здания. Первое сооружение разрушил потоп в VII веке до н.э. Но храм отстроили – еще лучше, чем он был. Здание было длиной 115 метров и 46 – в ширину. Со всех сторон его окружала двойная колоннада высотой около 13 метров. Храм был выполнен из мрамора и дерева. Герострат ночью поджег деревянные балки крыши. Самого антигероя земляки приговорили к смерти, а также запретили кому-либо вспоминать его имя. Однако позже историк Феопомп все-таки написал о нем, и поджигатель, как и хотел, вошел в историю. А храм все же отстроили. Работы начались в 323 году до н.э. и продолжались многие годы. Но именно эта, третья и последняя, версия Храма Артемиды стала известна как одно из Семи чудес света. Окончательно здание разрушили во времена борьбы христианства с язычеством – в 401 году приказ снести «место языческого культа» отдал константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст.

21 июля 365 года произошло масштабное подводное землетрясение в Греции с эпицентром у острова Крит. Оно привело к тысячным жертвам и многочисленным разрушениям. Среди прочего частично разрушилось еще одно Чудо света – Александрийский маяк.

Современные геологи оценивают магнитуду этого землетрясения около 8 баллов по шкале Рихтера. Одним из худших его последствий стала обрушившаяся на Александрию цунами. Эти события еще многие годы местные упоминали как «день ужаса». Александрийский маяк, хоть и претерпел разрушения, но после восстановительных работ простоял еще почти тысячелетие. «Добило» его землетрясение 1323 года.

21 июля 1542 года Папа Римский Павел III издал буллу Licet ab initio, которой основал Конгрегацию доктрины веры. Ее целью был контроль деятельности инквизиции в борьбе с протестантизмом и другими «ересями». В дальнейшем Папа Сикст V в 1588 году предоставил этому образованию статус Римской конгрегации, подчинив инквизиторов себе напрямую. С этого момента она официально именовалась Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции.

21 июля 1906 года родилась украинская поэтесса и член ОУН Елена Телига.

Елена росла в русскоязычной среде – родилась в Подмосковье, с пяти лет жила в Петербурге. Родители будущей поэтессы при этом происходили из Украины и Беларуси. В 1918-м ее отец известный инженер-гидротехник Иван Шовгенов забрал жену и дочь на родину – в Киев. Только здесь, в Женской гимназии Дучинской, девушка стала учить украинский язык. В 1922 году семья выехала в Чехословакию, где Елена продолжила обучение в Украинском пединституте. Там она брала уроки у бандуриста из Кубани Михаила Телиги. В дальнейшем он стал мужем Елены и вместе с ней пошел на расстрел.

В своих воспоминаниях Елена описала, как пришла к решению разговаривать исключительно на украинском. Это произошло после разговора в компании, среди которой нашлись желающие унижать родной язык ее родителей. «И я не выдержала: «Вы хамы! Этот «собачий язык» – мой язык!.. Язык моего отца и моей матери! И я вас больше не хочу знать! С тех пор я начала, как Илья Муромец, который 33 года не говорил, говорить только на украинском языке», — писала поэтесса.

В 1939-м она вступила в ОУН. А во время Второй мировой уехала в Киев — как и значительная часть украинских эмигрантов, считавших, что смогут использовать войну для создания независимой Украины. В начале Телига возглавила Союз украинских писателей и редколлегию литературного приложения под названием «Литавры» к газете «Украинское слово». Но национальный подъем продолжался очень недолго. Уже 12 декабря немцы арестовали редакцию «Украинского слова», а «Литавры» запретили. Телига еще немного оставалась на свободе, однако отказалась по советам друзей покинуть Киев. 9 февраля 1942 года Елену и ее мужа Михаила арестовали. Он представился писателем, чтобы разделить судьбу с женой. В камере №34 гестапо на стене остался последний автограф поэтессы: трезубец и надпись: «Здесь сидела и отсюда идет на расстрел Елена Телига». 21 февраля 1942 года ее и Михаила расстреляли в Бабьем Яру. А первый сборник произведений Телиги вышел посмертно — его составили украинские эмигранты и издали в 1946 году под названием «Душа на страже».

21 июля 1954 года было подписано Женевское соглашение. Она завершила Первую индокитайскую войну, предоставив независимость Камбодже и Лаосу, а также создав основы для дальнейшей разрушительной Вьетнамской войны.

С 1885 года Вьетнам окончательно стал французской колонией. Его завоевание длилось еще с 1858-го. Вместе с Лаосом и Камбоджей он вошел в состав Французского Индокитая. Однако во Вьетнаме постепенно формировалось мощное национально-освободительное движение. Он окончательно оформилось в 1930-е под началом Коммунистической партии Индокитая во главе с Хо Ши Мином.

Во Вторую мировую Вьетнам, как и значительную часть стран Азии, захватили японцы. Но, проигрывая в войне, еще до ее завершения вывели войска. Однако «напоследок» образовали во Вьетнаме марионеточную империю во главе с наследником императорской династии Нгуен — Бао Даем. Коммунисты еще в 1941 году создали свою военно-политическую организацию Вьетминь. А в 1945-м приняли решение о восстании и избрали Временное правительство во главе с Хо Ши Мином. Бао Дай публично отрекся от императорского престола. 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин обнародовал Декларацию независимости, объявив о создании Демократической Республики Вьетнам.

Однако видение союзников расходилось с решениями вьетнамцев. По поручению США северную часть Вьетнама заняли войска Чан Кайши (лидер китайского Гоминьдана). Английские же войска заняли южный Вьетнам. Также на территорию страны вернулись войска бывшей метрополии – французский корпус. В марте 1946-го Хо Ши Мин вынужден был подписать с Францией соглашения, по которым согласился на пребывание страны в составе Французского союза в обмен на признание суверенитета Демократической республики Вьетнам. Но Франция все равно пыталась полностью покорить мятежную колонию. Обе стороны начали готовиться к боевым действиям, которые начались в декабре 1946-го.

Параллельно французы образовали во Вьетнаме марионеточное государство – во главе с бывшим императором Бао Даем. Франция в этой войне получала существенную поддержку США, но все равно не могла преломить сопротивление. Финальным аккордом, заставившим французов распрощаться с колониальными прихотями, стало сражение при Дьенбьенфу. Во время нее войска Хо Ши Мина разгромили захватчиков. Именно поэтому вопрос Вьетнама встал на Женевской конференции. Переговоры завершились подписанием конвенции, которая, на самом деле, не устроила ни одну из сторон. Вьетнам разделили как Корею — на северную и южную части (по 17-й параллели), между ними создали демилитаризованную зону. Предполагалось, что два года спустя пройдут демократические выборы, после которых страна объединится. Однако популярность Хо Ши Мина свидетельствовала о том, что его сила выиграет выборы и на «условно демократическом» юге, и на севере, контролируемом правительством Демократической республики Вьетнам. Так что Южный Вьетнам (при поддержке США) отказался проводить общенациональные выборы. Там было сформировано антикоммунистическое правительство Нго Динь Зьема. В Северном Вьетнаме после того, как воссоединение не удалось, создали Фронт национального освобождения (Вьетконг). Постепенно это привело к началу Вьетнамской войны.

21 июля 1969 года человек впервые ступил на Луну. Первопроходцами стали американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

21 июля 1992 года сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 под командованием капитан-лейтенанта Сергея Настенко поднял украинский флаг и отправился из бухты Донузлав в Севастополе в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.

Россияне пытались помешать кораблю, решившему не присоединяться к «их» Черноморскому флоту, но капитан 2-го ранга Николай Жибарев заявил им: «Я иду под государственным флагом Украины в ее территориальных водах и следую в украинский порт Одесса. На провокации отвечать не буду, но готов себя защищать». В результате корабль успешно добрался до Одессы, где экипаж приветствовали как героев.

21 июля 2009 года в одном из сел Чудновского района Житомирской области работники СБУ и ГПУ задержали Алексея Пукача – исполнителя убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Выяснилось, что пока его разыскивали все силовики Украины, Пукач жил в селе и занимался сельским хозяйством.

Церковный праздник 21 июля

21 июля христиане чтят память великомученика Прокопия (в мире – Неания). Он был родом из Иерусалима. Пострадал во время гонений, организованных императором Диоклетианом. Отец Прокопия был знатным римлянином и христианином. Но рано скончался. Воспитывала парня мать-язычница. Он получил хорошее образование, был представлен Диоклетиану в первый год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе. Его мировоззрение изменилось после чудесного явления ему Христа. В 303 году Диоклетиан послал Неания в Александрию для проведения преследований. По дороге голос с неба сказал ему: «Неаний, и ты идешь на меня?» Неаний спросил: «Кто ты, Господи?» — и голос ответил: «Я распятый Иисус, сын Божий». А в воздухе появился сияющий крест. После этого видения Неаний превратился из гонителя в ревностного христианина. Однако сына императору «сдала» собственная мать-язычница. Неания вызвали к прокуратору Иудеи, а тот вручил ему послание от Диоклетиана. Святой же прочел текст – и разорвал его. За это мужчину взяли под стражу и бросили в тюрьму. Там ему снова явился Христос и лично крестил будущего мученика, дав ему имя Прокопий. Во время пыток Прокопия вдохновленные его подвигом под меч пошли многие бывшие стражи заключенного, римские солдаты и 12 женщин-христианок, которые сами пришли на казнь. Пораженная количеством добровольных мучеников покаялась и мать Пропия Феодосия. Она стала в ряды христианок, и тоже была казнена. Наконец великомученику Прокопию отрубили голову мечом.

Народные приметы

Какая погода 21 июля, таким будет начало августа.

Если в этот день молодой месяц, то август будет сухим и ясным.

Что нельзя делать 21 июля

Нельзя начинать новые дела, менять работу или отправляться в путь.

Нельзя лениться. Этот день идеально подходит для физического труда.

Нельзя купаться в открытых водоемах.