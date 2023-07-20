Сегодня 20 июля: какой праздник и день в истории

20 июля 1944 года немецкие мятежники осуществили наиболее успешное из покушений на Гитлера. В этот день 1969-го «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В 1917-м подписана Корфская декларация, запустившая процесс создания Югославии.

Праздники и памятные даты 20 июля

20 июля в Украине и мире – День шахмат.

Под эгидой ООН проходит Международный день торта.

20 июля в истории

20 июля 1917 года подписана Корфская декларация, согласно которой южнославянские народы (в том числе те, земли которых входили в Австро-Венгрию) образовывали свое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.

Впоследствии к объединительному процессу присоединились и представители Черногории. Это событие происходило на фоне Первой мировой войны. С самого начала войны значительная часть словенских и хорватских политических деятелей поддержала Антанту. Они покинули территорию Австро-Венгрии и создали в эмиграции политические центры. На их базе в 1915-м образован Югославянский комитет. Он объединил политиков Хорватии, Далмации, Боснии и Герцеговины и Словении. Впоследствии он начал переговоры с правительствами Сербии, США и стран Антанты.

После поражения сербской армии в октябре 1915-го ее остатки эвакуировали на остров Корфу. Там разместился и парламент страны в изгнании. В 1916-м сербское правительство в изгнании предложило создание Королевства Югославия. После переговоров с представителями Югославянского комитета стороны пришли к соглашению о создании объединенного государства южных славян. Эти договоренности и были закреплены в Корфской декларации. С самого начала создания нового государства между представителями сербской стороны и других народов были разногласия. Премьер-министр Сербии Никола Пашич до последнего не терял надежды, что сможет просто присоединить земли, которые отберут у Австро-Венгрии после поражения, и создаст Великую Сербию. Но после Февральской революции в России, на поддержку которой он рассчитывал, вынужден был пойти на компромисс и подписать декларацию на паритетных условиях с политическими представителями других народов. Новое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (в будущем — Королевство Югославия) – было образовано 1 декабря 1918 года. А Пашича временно отстранили от руководящих должностей в стране.

20 июля 1924 года была учреждена Международная шахматная федерация. Именно поэтому в этот день в мире и Украине — День шахмат.

20 июля 1944 года произошло самое известное (и самое результативное) покушение на Адольфа Гитлера. В этот день полковник Вермахта Клаус Шенк фон Штауффенберг во время совещания в ставке фюрера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии оставил чемодан со взрывчаткой прямо под столом Гитлера и смог вовремя покинуть помещение. Но, по стечению обстоятельств, взрывчатка убила нескольких участников совещания, а сам главный нацист получил только ранения. Параллельно с покушением на Гитлера была предпринята попытка государственного переворота – известная как операция «Валькирия».

К этой «наиболее удачной» попытке отстранить маньяка от власти заговорщики из числа немецких разведчиков и военных шли не один год. Первые планы лишить страну фюрера возникли еще до начала Второй мировой войны. Так, в 1938-м только согласие премьера Великобритании Чембелена пойти на переговоры с Берлином остановило заговор, возникший после нападения Германии на Чехословакию и аннексии Судетов. В дальнейшем мятежники не теряли друг друга из виду поддерживали связи. Но долгое время не пытались убрать Гитлера.

Контуры заговора стали более четкими уже после начала немецко-советской войны. С 1941 года группа заговорщиков во главе с полковником Хеннингом фон Тресковым действовала в штабе Группы армий Центр на Восточном фронте. В 1942-м заговорщики привлекли в свои ряды заместителя командующего резервной армией генерала Фридриха Ольбрихта. Резервная армия очень подходила для осуществления государственного переворота, поскольку оставалась на территории Германии и была предназначена для подавления беспорядков внутри страны. Ольбрихт еще с 1941-го разрабатывал план «Валькирия», который изначально предназначался для подавления внутренних беспорядков и был одобрен Гитлером. После вовлечения в заговор Ольбрихт «модернизировал» план, превратив резервную армию в орудие для захвата власти. После убийства Гитлера она должна была занять ключевые объекты в Берлине, разоружить СС и арестовать нацистское руководство.

Мятежники продумали все до деталей, даже распределили между собой посты после потенциального переворота. А в августе 1943-го нашли исполнителя для главного пункта плана – убийства фюрера.

Клаус Шенк фон Штауффенберг был военным, служил в Северной Африке в войсках Роммеля, но уже к 1942 году разочаровался в нацизме и считал, что Гитлер ведет Германию к катастрофе. После разгрома немцев в Сталинградской битве он пришел к решению, что Гитлера нельзя оставлять в живых. В июне 1944 года Штауффенберга назначили начальником штаба армии резерва. Это давало ему право присутствовать на военных совещаниях – в том числе в ставке Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. До знаменитого покушения Штауффенберг несколько раз был в шаге от убийства Гитлера, но до реализации замысла постоянно не доходило по разным причинам. Наконец, 20 июля он прибыл в ставку фюрера с чемоданом со взрывчаткой. Он активировал детонатор, смог разместить взрывчатку под столом в нескольких метрах от Гитлера, да еще вовремя под предлогом важного разговора покинул помещение.

Главаря Третьего Рейха спасла случайность. Один из участников совещания — полковник Брандт, пересев поближе к Гитлеру, передвинул портфель со взрывчаткой, потому что тот ему мешал. Портфель оказался по другую сторону массивной деревянной тумбы. Сам Брандт от последующего взрыва погиб, как и еще трое участников совещания – два генерала и стенографист. Гитлер же получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног, повреждение барабанных перепонок, его рука была временно парализована, а сам он — контужен. Но он выжил. Штауффенберг, услышав взрыв, был уверен, что Гитлер умер. Так что сообщил об этом другим заговорщикам. Поэтому план «Валькирия» частично начали реализовывать. Информация в Берлин приходила противоречивая, параллельно уже шло расследование покушения. В результате неудачным стало не только покушение, но и попытка государственного переворота. Главных мятежников уже к вечеру вычислили, задержали, а нескольких казнили (в том числе самого Штауффенберга и Ольбрихта).

20 июля 1969 года космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В экипаж входили уже легендарные астронавты: Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин.

«Аполлон» стартовал с земли 16 июля 1969 года в 13:32 по Гринвичу. А лунной орбиты достиг через 76 часов после старта. Армстронг сажал корабль в полуавтоматическом режиме. Такое решение он принял еще до полета, объясняя это тем, что «автоматика не знает, как выбирать площадки для посадки». Во время «прилунения» астронавтам в любом случае пришлось бы самим управлять процессом. Ведь бортовой компьютер работал с перегрузкой и включил аварийный сигнал. Решение совершить посадку на Луну даже в таких условиях в дальнейшем удостоили специальной награды NASA. Посадку в Море Спокойствия на Луне совершили 20 июля в 20:17 по Гринвичу. Армстронг передал на Землю: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. «Орел» сел».

Но известный первый шаг человека на Луну сделали далеко не сразу после посадки. Для начала астронавты тестировали системы и проверяли, смогут ли вылететь обратно. Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля 1969 года в 2:56 с вошедшей в историю фразой: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вторым на Луну вышел Олдрин. Астронавты прошлись по поверхности, собрали образцы лунного грунта, установили флаг США, телевизионную камеру, научные приборы и еще две минуты пообщались с президентом США Ричардом Никсоном. После этого они поели и поспали в модуле на Луне и лишь впоследствии, на 125-м часу полетного времени, стартовали назад. В общей сложности модуль пробыл на поверхности Луны 21 час 36 минут.

Церковный праздник 20 июля

20 июля православные чтят преподобного Фому Малеина. До принятия монашества он был военачальником. Участвовал во многих битвах, одержал ряд побед, был известен и почитаем. Но оставил мир и принял монашеский постриг. Через несколько лет Фома получил благословение на уединенную пустынную жизнь и пошел на гору Малея (восточная часть Афона). К нему стали стекаться люди, искавшие духовного руководства. Кроме того, он исцелял больных. Умер святой мирно.

Народные приметы

Если 20 июля идет дождь, то ненастье затянется надолго.

Если пауки плетут сети — будет жара и засуха.

Что нельзя делать 20 июля

Женщинам запрещено заниматься тяжелой работой и стирать.

Нельзя ссориться и унывать.