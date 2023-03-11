Сегодня 11 марта: какой праздник и день в истории

11 марта по церковному календарю – память святителя Порфирия. В этот день Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, Литва восстановила независимость, а в Японии произошла авария на АЭС в Фукусиме.

Праздники и памятные даты 11 марта

11 марта в Украине – день землеустроителя. Это переходной праздник, его отмечают ежегодно во вторую субботу марта.

Также 11 марта — День восстановления независимости Литвы (после оккупации Советским Союзом).

В мире – Международный день сантехника.

11 марта в истории

11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который прежде принял Конгресс США.

Эта программа предоставляла президенту право помогать любой стране, чья оборона признавалась важной для США. Условия этой особой формы «ссуды» предполагали, что все материалы, которые Соединенные штаты будут предоставлять союзникам, не будут подлежать оплате, если будут уничтожены, потеряны или использованы во время войны. Заплатить придется только за то имущество, которое после завершения войны будет в пригодном состоянии — если страна не будет возвращать это имущество США. При этом если американская сторона будет заинтересована в возвращении техники и оборудования, их нужно будет вернуть. Как известно, подобный закон президенты США подписывали всего дважды. Во второй раз это сделал Джо Байден 9 мая 2022 года — ленд-лиз предназначен для поддержки Украины в отражении российского вторжения.

По ленд-лизу времен Второй мировой Советский Союз (присоединившийся к программе в 1942-м) получил помощь на около 10 миллиардов долларов (вместе с расходами на перевозку затраты США составили более 11 млрд долларов). При этом военное снаряжение составляло менее половины в этом объеме. Также СССР получал гражданскую технику, продукты питания, предметы одежды, металлы и материалы для производства. После войны руководство СССР долгие годы «торговалось» с американцами по выплате долга за то, что страна получила по ленд-лизу и оставила себе. Реально речь шла о технике и оборудовании на 2,6 млрд долларов. США сразу снизили эту сумму до 1,3 млрд долларов. Постепенно дошли до 800 млн долларов. Но даже эту сумму СССР не уплатил, долг закрывала в 2000-х РФ.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости Литвы.

11 марта 2004 года произошел самый крупный теракт в истории Испании. В столице страны Мадриде террористы взорвали четыре пригородных электропоезда. Погиб 191 человек, 2050 были ранены. Последующие расследования выяснили, что ответственна за организацию теракта организация радикальных исламистов. Дату выбрали не случайно — взрывы произошли через 911 дней (и ровно через 2,5 года) после терактов в США 11 сентября 2001-го (9/11).

11 марта 2011 года из-за Большого тохокусского землетрясения (магнитудой 9 баллов) произошла авария на АЭС Фукусима-1. На атомной электростанции прекратилось электроснабжение. Впрочем, это еще не было проблемой – автоматически запустились аварийные генераторы, которые обеспечивали охлаждение реактора. Но за землетрясением пришла 14-метровая цунами. Волна затопила нижние части четырех реакторов и вывела из строя генераторы. Это запустило обратный отсчет времени до взрывов. Сами взрывы произошли уже в последующие дни – с 12 по 15 марта на трех блоках.

Катастрофу в Японии признали тяжелейшей ядерной аварией со времен ЧАЭС. И только эти два события получили самый высокий, седьмой, уровень по Международной шкале ядерных событий (INES). Однако последствия аварий на АЭС в Фукусиме и Чернобыле, на самом деле, не идут в сравнение. В первую очередь — из-за адекватности реакции руководства Японии на событие и несравнимого различия в развитии технологий. Так, эвакуацию населения в Фукусиме объявили еще за пол дня до первого взрыва – в 7 утра 12 марта. Сначала людей вывозили из 10-километровой зоны, затем ее расширили. Всего эвакуировали 154 тысячи человек. Находившихся в опасной зоне людей также спускали в укрытия. По оценкам экспертов, эти действия снизили потенциальное радиационное облучение в десять раз. Также в Японии сразу запустили программу интенсивной очистки территории, рассчитанную на 30-40 лет.

11 марта 2006 года в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. В то время он был заключенным Международного трибунала. Милошевичу предъявили обвинения в многочисленных военных преступлениях. Среди них: 29 преступлений в Боснии и Герцеговине (геноцид боснийских мусульман и хорватов: массовые убийства, создание концлагерей, насильственное переселение); 10 преступлений против человечества; восемь нарушений Женевских конвенций; девять нарушений законов и обычаев ведения войны. Милошевича арестовали 1 апреля 2001 года, а 28 июня передали Гаагскому Международному трибуналу. Суд начался 12 февраля 2002 года. Из-за плохого состояния здоровья Милошевича процесс прерывали 22 раза. 11 марта 2006-го бывшего президента нашли мертвым в его камере. Он умер от сердечного приступа – так и не признанный виновным судом в том, в чем его обвинили.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Это произошло через три месяца после обнаружения первой вспышки болезни в городе Ухань в КНР.

Церковный праздник 11 марта

11 марта христиане чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газы. Порфирий происходил из богатой семьи и получил хорошее образование. В 25 лет он отправился в Египет, где, стремясь к монашеской жизни, поселился на Нитрийской горе под руководством Макария Великого. Впоследствии поселился в Иорданской пустыне, но тяжело заболел и ради исцеления пошел в святые места Иерусалима. Когда Порфирий в забвении лежал у подножия Голгофы, ему явился Иисус Христос, который сошел с Креста и обратился к нему со словами: «Прими это древо и храни его». Проснувшись, Порфирий почувствовал себя здоровым. А слова Христа вскоре осуществились: патриарх Иерусалимский рукоположил Порфирия в сан пресвитера. После смерти епископа города Газа митрополит Иоанн назначил на эту кафедру Порфирия. В Газе Порфирий большое количество язычников приобщил к христианской вере. К концу жизни он полностью утвердил христианство в Газе и обезопасил свою паству от притеснений язычников. Порфирий занимался паствой в Газе в течение 25 лет. Он умер в преклонном возрасте в 420 году.

Народные приметы

Если воробьи начинают сбиваться в стаи, весна будет теплой.

Много ярких звезд на небе – к знойному лету.

Туман утром – к непогоде.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя терпеть беспорядок в доме – нужно навести уборку.

Женщине нельзя ссориться с мужем, а мужчине – с женой.