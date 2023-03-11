Сьогодні 11 березня: яке свято та день в історії

11 березня за церковним календарем – пам’ять святителя Порфирія. У цей день Рузвельт підписав закон про ленд-ліз, Литва відновила незалежність, а в Японії сталася аварія на АЕС у Фукусімі.

Свята та пам’ятні дати 11 березня

11 березня в Україні – день землевпорядника. Це перехідне свято, яке відзначають щорічно в другу суботу березня.

Також 11 березня – День відновлення незалежності Литви (після окупації Радянським Союзом).

У світі – Міжнародний день сантехніка.

11 березня в історії

11 березня 1941 року президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз, який раніше прийняв Конгрес США.

Ця програма надавала президенту право допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася важливою для США. Умови цієї особливої ​​форми “позики” передбачали, що всі матеріали, які Сполучені штати надаватимуть союзникам, не підлягатимуть оплаті, якщо будуть знищені, втрачені або використані під час війни. Заплатити доведеться лише за те майно, яке після завершення війни буде в придатному стані – якщо країна не повертатиме це майно США. При цьому, якщо американська сторона буде зацікавлена ​​у поверненні техніки та обладнання, їх потрібно буде повернути. Як відомо, подібний закон президенти США підписували лише двічі. Вдруге це зробив Джо Байден 9 травня 2022 року – ленд-ліз призначений для підтримки України у відбитті російського вторгнення.

За ленд-лізом часів Другої світової Радянський Союз (який приєднався до програми 1942-го) отримав допомогу на близько 10 мільярдів доларів (разом із витратами на перевезення витрати США становили понад 11 млрд доларів). При цьому військове спорядження становило менше половини цього обсягу. Також СРСР отримував громадянську техніку, харчові продукти, предмети одягу, метали та матеріали для виробництва. Після війни керівництво СРСР довгі роки “торгувалося” з американцями щодо виплати боргу за те, що країна отримала за ленд-лізом і залишила собі. Реально йшлося про техніку та обладнання на 2,6 млрд доларів. США одразу знизили цю суму до 1,3 млрд доларів. Поступово дійшли до 800 млн доларів. Але навіть цю суму СРСР не сплатив, борг закривала у 2000-х РФ.

11 березня 1990 року Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

11 березня 2004 року стався найбільший теракт в історії Іспанії. У столиці країни Мадриді терористи підірвали чотири приміські електропоїзди. Загинула 191 людина, 2050 було поранено. Подальші розслідування з’ясували, що відповідальна за організацію теракту організація радикальних ісламістів. Дату обрали не випадково – вибухи сталися через 911 днів (і через 2,5 року) після терактів у США 11 вересня 2001-го (9/11).

11 березня 2011 року через Великий тохокуський землетрус (магнітудою 9 балів) сталася аварія на АЕС Фукусіма-1. На атомній електростанції припинилося електропостачання. Утім, це ще не було проблемою – автоматично запустилися аварійні генератори, які забезпечували охолодження реактора. Але за землетрусом прийшла 14-метрова цунамі. Хвиля затопила нижні частини чотирьох реакторів і вивела з ладу генератори. Це запустило зворотний відлік до вибухів. Самі вибухи сталися вже наступними днями – з 12 по 15 березня на трьох блоках.

Катастрофу в Японії визнали найважчою ядерною аварією з часів ЧАЕС. І лише ці дві події отримали найвищий, сьомий, рівень за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES). Однак наслідки аварій на АЕС у Фукусімі та Чорнобилі насправді не йдуть у порівняння. Насамперед – через адекватність реакції керівництва Японії на подію та незрівнянну різницю в розвитку технологій. Так, евакуацію населення у Фукусімі оголосили ще за пів дня до першого вибуху – о 7-й ранку 12 березня. Спочатку людей вивозили із 10-кілометрової зони, потім її розширили. Усього евакуювали 154 тисячі осіб. Люди, які перебували в небезпечній зоні, також спускали в укриття. За оцінками експертів, ці дії знизили потенційне радіаційне опромінення вдесятеро. Також у Японії одразу запустили програму інтенсивного очищення території, розраховану на 30-40 років.

11 березня 2006 року в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. Тоді він був в’язнем Міжнародного трибуналу. Мілошевича звинуватили в численних воєнних злочинах. Серед них: 29 злочинів у Боснії та Герцеговині (геноцид боснійських мусульман та хорватів: масові вбивства, створення концтаборів, насильницьке переселення); 10 злочинів проти людства; вісім порушень Женевських конвенцій; дев’ять порушень законів та звичаїв ведення війни. Мілошевича заарештували 1 квітня 2001 року, а 28 червня передали до Гаазького Міжнародного трибуналу. Суд розпочався 12 лютого 2002 року. Через поганий стан здоров’я Мілошевича процес переривали 22 рази. 11 березня 2006-го колишнього президента знайшли мертвим у його камері. Він помер від серцевого нападу – так і не визнаний винним судом у тому, у чому його звинуватили.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. Це сталося через три місяці після виявлення першого спалаху хвороби в місті Ухань у КНР.

Церковне свято 11 березня

11 березня християни вшановують пам’ять святителя Порфирія, архієпископа Гази. Порфирій походив із заможної родини й здобув гарну освіту. У 25 років він вирушив до Єгипту, де, прагнучи до чернечого життя, оселився на Нітрійський горі під керівництвом Макарія Великого. Згодом оселився в Йорданській пустелі, але тяжко захворів і задля зцілення пішов до святих місць Єрусалиму. Коли Порфирій у забутті лежав біля підніжжя Голгофи, йому явився Ісус Христос, який зійшов з Хреста та звернувся до нього зі словами: “Прийми це древо і бережи його”. Прокинувшись, Порфирій відчув себе здоровим. А слова Христа незабаром справдилися: патріарх Єрусалимський висвятив Порфирія на пресвітера. Після смерті єпископа міста Газа Порфирія митрополит Йоан призначив на цю катедру. У Газі Порфирій велику кількість язичників залучив до християнської віри. До кінця життя він повністю затвердив християнство в Газі та убезпечив свою паству від утисків язичників. Порфирій опікувався паствою в Газі протягом 25 років. Він помер у похилому віці в 420 році.

Народні прикмети

Якщо горобці починають збиватися у зграї, весна буде теплою.

Багато яскравих зірок на небі – до спекотного літа.

Туман уранці – до негоди.

Що не можна робити 11 березня

Не можна терпіти безлад у хаті – треба прибрати.

Жінці не можна сваритися із чоловіком, а чоловікові – з дружиною.