Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків

Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».

08:50

Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків та 10 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина.

У м. Харків зазнав поранень 57-річний чоловік;

у сел. Пересічне Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка;

у сел. Золочів зазнала поранень 16-річна дівчинка;

у сел. Старий Салтів зазнали поранень 53-річний чоловік і жінки 70 та 74 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка.

Ворог застосував по Харківщині 1 ракету; 1 БпЛА типу «молния»; 3 fpv-дрони; 80 БпЛА (тип встановлюється).

08:17

Пожежа у Немишлянському районі: троє постраждалих, зокрема дитина

У Немишлянському районі Харкова внаслідок побутової пожежі постраждали троє людей, серед них — 10-річна дитина. У квартирі на другому поверсі горіли домашні речі та перекриття на площі 15 кв. м. Причина пожежі — коротке замикання електромережі, повідомили в ДСНС у Харківській області.

08:10

13 атак здійснили окупанти на півночі Харківщини

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Радьківки, а також у напрямках Захарівки та Волохівського, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

08:00

РФ вдарила по Ізюму з РСЗВ

Сьогодні, 1 листопада, близько 06:05 ворог завдав удару по місту, застосувавши, за попередніми даними, реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

“Потраплення зафіксовано в районі Поворотка, орієнтовно в дорожнє покриття однієї з вулиць. Внаслідок атаки пошкоджено понад 10 житлових будинків. Інформація про постраждалих поки не надходила. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється”, – повідомили в Ізюмській ГВА.

Постраждала одна людина.

7:10

У Дергачівській громаді бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА

Медики їхали на виклик до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався далеко від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському обцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На виклик їхали парамедик Олексій Черняков та екстрений медтехнік Володимир Міцай.

“У такій ситуації можна було думати лише про власну безпеку. Але наші медики продовжили свою роботу. Вони дісталися до пацієнта, провели огляд, встановили діагноз – гостре порушення мозкового кровообігу – і доставили людину до лікарні”, – кажуть в облцентрі.