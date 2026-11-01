Бригада швидкої потрапила під атаку БпЛА на Дергачівщині

Бригада медиків їхала на виклик до села Безруки. Завдяки РЕБ вибух стався на відстані від автомобіля, проте лобове скло було пошкоджено, повідомили у Харківському обцентрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На виклик їхали парамедик Олексій Черняков та екстрений медтехнік Володимир Міцай.

“У такій ситуації можна було думати лише про власну безпеку. Але наші медики продовжили свою роботу. Вони дісталися пацієнта, провели огляд, встановили діагноз – гостре порушення мозкового кровообігу – і доставили людину до лікарні”, – кажуть в облцентрі.

Нагадаємо, дефіцит медичного персоналу в окремих лікарнях Харкова вже сягає від 40% до 60%. Нестача фахівців виникла через вимушену міграцію, постійну небезпеку та фізичне та психологічне виснаження медиків.