Списані дрони продавали військовим як нові: обшуки провели і в Харкові 📹

ДБР викрило угруповання, учасники якого, за даними слідства, привласнювали військові БпЛА, змінювали їхні маркування та повторно продавали ЗСУ під виглядом нових. У межах спецоперації обшуки провели у восьми регіонах України, зокрема в Харкові. Затримали 16 осіб.

Силовики провели 66 обшуків. Під час цього етапу спецоперації вилучили 248 безпілотників, майже 13 млн грн готівкою, близько 400 тисяч доларів, 11,9 тис. євро, золоті та срібні злитки, ювелірні вироби, 15 авто, а також документацію та електронні носії інформації, близько 15 тисяч патронів та гранати.

“Під час попередніх етапів операції правоохоронці вилучили ще 356 безпілотники різних типів, близько 4 млн грн готівкою, 0.7 кг золота, 9 кг срібла, коштовний годинник, автомобілі та інше майно. Отже, лише під час задокументованих етапів операції вилучено загалом 604 безпілотники”, – уточнили в ДБР.

Угруповання, ймовірно, діяло щонайменше з грудня 2025 року. Учасники, кажуть правоохоронці, налагодили багаторівневу систему отримання, маскування походження та повторного продажу військових безпілотників.

“Спочатку через особисті контакти, оголошення в інтернеті та спеціально створений телеграм-канал підшукували військовослужбовців, готових незаконно продати дрони, які перебували на балансі військових частин. Безпілотники різних типів нелегально скуповували за цінами, значно нижчими за ринкові. Для приховування нестачі на складах техніку могли документально списувати як втрачену під час бойових дій”, – розповіли у ДБР.

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Потім ці дрони потрапляли до спеціально облаштованих майстерень, де їх ремонтували, очищували, перепаковували та змінювали ідентифікаційні ознаки. З корпусів видаляли оригінальні серійні номери, замінювали QR-коди та наліпки. Після цього раніше використані або привласнені дрони набували вигляду нових виробів. Через підконтрольні підприємства оформлювали договори на постачання такої техніки військовим частинам ЗСУ.

“Таким чином, безпілотники, які вже були придбані для потреб оборони та перебували у військових підрозділах, могли повторно продаватися державі за бюджетні кошти”, – підкреслили у ДБР.

Основна база угруповання, за даними слідства, діяла в місті Самар на Дніпропетровщині. Правоохоронці вже встановили шість військових частин, до яких могли надходити безпілотники зі зміненими ідентифікаційними даними. Близько 200 таких апаратів перебувають на балансі військових підрозділів.

Учасникам схеми інкримінують, залежно від їхньої ролі, привласнення військового майна в умовах воєнного стану та легалізацію майна, одержаного злочинним (ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209 ККУ). Усім затриманим обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.