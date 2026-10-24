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Лякають справами про держзраду: аферисти видають себе за СБУ на Харківщині

Суспільство 15:02   24.10.2026
Оксана Горун
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Лякають справами про держзраду: аферисти видають себе за СБУ на Харківщині

Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула попередив про збільшення кількості схем, коли аферисти представляються силовиками, зокрема – співробітниками Служби безпеки України.

Так злочинці звертаються до людини та спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування рф або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит. Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші “на перевірку” чи “для уникнення кримінальної відповідальності“, – описав поширену схему Абдула.

Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, в СБУ радять дотримуватися наступних рекомендацій:

  •  ⁠Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
  • Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
  • Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом Служби – ssu.gov.ua, верифікованими сторінками в соцмережах).

Якщо ймовірний аферист представився співробітником СБУ, звертайтесь:

  • ⁠на “гарячу” лінію за номером: 1516;
  • на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua;
  • у чат-бот “Спали” ФСБшника”: t.me/spaly_fsb_bot.

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Нагадаємо, українського вченого-металурга ошукали на 3,2 млн грн у Харкові. Професорові зателефонував невідомий та представився співробітником СБУ. Він заявив, що вчений нібито здійснив оплату товару на російському сайті. Тепер у нього мають провести “дистанційний обшук”. Під час наступного відеодзвінка потерпілий продемонстрував зловмиснику гроші. А той переконав законослухняного громадянина, що готівку треба передати “для перевірки її походження” до СБУ в Київ. За грошима прислали жінку. Вона забрала гроші у професора та покинула місце зустрічі з ним.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 15:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула попередив про збільшення кількості схем, коли аферисти представляються силовиками ".