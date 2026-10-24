Пугают делами о госизмене: аферисты выдают себя за СБУ на Харьковщине

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула предупредил о возросшем количестве схем, когда аферисты представляются силовиками, в частности — сотрудниками Службы безопасности Украины.

«Так, преступники обращаются к человеку и сначала запугивают его придуманными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании рф или покупке запрещенных товаров. Для усиления давления дельцы часто посылают в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос. В дальнейшем аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги «на проверку» или «для избежания уголовной ответственности», — описал распространенную схему Абдула.

Если вы попали в подобную ситуацию, в СБУ советуют соблюдать следующие рекомендации:

Фиксируйте данные лиц, вышедших с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого пришел вызов, сохраните скриншоты сообщений.

Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не производите срочных денежных переводов.

Проверьте всю имеющуюся информацию. Используйте только официальные источники (сайт Службы – ssu.gov.ua, верифицированные страницы в соцсетях).

Если предполагаемый аферист представился сотрудником СБУ, обращайтесь:

⁠на «горячую» линию по номеру: 1516;

на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua;

в чат-бот «Спали» ФСБшника»:t.me/spaly_fsb_bot.

Напомним, украинского ученого-металлурга обманули на 3,2 млн грн в Харькове. Профессору позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что ученый якобы совершил оплату товара на российском сайте. Теперь у него должны провести «дистанционный обыск». Во время последующего видеозвонка потерпевший продемонстрировал злоумышленнику деньги. А тот убедил законопослушного гражданина, что наличность нужно передать «для проверки ее происхождения» в СБУ в Киев. За деньгами прислали женщину. Она забрала деньги у профессора и покинула место встречи с ним.