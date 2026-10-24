Live
  • Сб 24.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Пугают делами о госизмене: аферисты выдают себя за СБУ на Харьковщине

Общество 15:02   24.10.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
Пугают делами о госизмене: аферисты выдают себя за СБУ на Харьковщине

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула предупредил о возросшем количестве схем,  когда аферисты представляются силовиками, в частности — сотрудниками Службы безопасности Украины.

«Так, преступники обращаются к человеку и сначала запугивают его придуманными уголовными делами о якобы государственной измене, финансировании рф или покупке запрещенных товаров. Для усиления давления дельцы часто посылают в мессенджер фейковую повестку-вызов на допрос. В дальнейшем аферисты предлагают избежать наказания. Для этого в большинстве случаев требуют перевести или передать им деньги «на проверку» или «для избежания уголовной ответственности», — описал распространенную схему Абдула.

Если вы попали в подобную ситуацию, в СБУ советуют соблюдать следующие рекомендации:

  • Фиксируйте данные лиц, вышедших с вами на контакт. Запишите номер телефона, с которого пришел вызов, сохраните скриншоты сообщений.
  • Не передавайте конфиденциальные данные своих банковских карт и не производите срочных денежных переводов.
  • Проверьте всю имеющуюся информацию. Используйте только официальные источники (сайт Службы – ssu.gov.ua, верифицированные страницы в соцсетях).

Если предполагаемый аферист представился сотрудником СБУ, обращайтесь:

  • ⁠на «горячую» линию по номеру: 1516;
  • на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua, sbu_cu@ssu.gov.ua;
  • в чат-бот «Спали» ФСБшника»:t.me/spaly_fsb_bot.

Читайте также: Мошенники маскировались под девушек и «развели» пострадавших на миллион – НПУ

Напомним, украинского ученого-металлурга обманули на 3,2 млн грн в Харькове. Профессору позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что ученый якобы совершил оплату товара на российском сайте. Теперь у него должны провести «дистанционный обыск». Во время последующего видеозвонка потерпевший продемонстрировал злоумышленнику деньги. А тот убедил законопослушного гражданина, что наличность нужно передать «для проверки ее происхождения» в СБУ в Киев. За деньгами прислали женщину. Она забрала деньги у профессора и покинула место встречи с ним.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Взрыв утром в Харькове: Терехов сообщил, что случилось (дополнено)
Взрыв утром в Харькове: Терехов сообщил, что случилось (дополнено)
24.10.2026, 09:31
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3: Синегубов рассказал о восстановлении энергетики
23.10.2026, 17:17
В Харькове утром возникли проблемы с движением метро и электротранспорта
В Харькове утром возникли проблемы с движением метро и электротранспорта
24.10.2026, 08:06
Оккупантов заметили к югу от Новой Казачьей — ближе к Харькову — ISW (карта)
Оккупантов заметили к югу от Новой Казачьей — ближе к Харькову — ISW (карта)
24.10.2026, 11:10
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
23.10.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 24 октября: раненые в Дергачах, прилеты в Харькове
Новости Харькова — главное 24 октября: раненые в Дергачах, прилеты в Харькове
24.10.2026, 15:54

Новости по теме:

22.10.2026
Поджег еще и объекты УЗ: агент ГРУ на Харьковщине получил новый приговор – СБУ
16.10.2026
Расстрел украинских пленных на Харьковщине: разоблачили еще пятерых оккупантов
16.10.2026
Взрывчатку переправляли «Молниями»: в Харькове задержали агента РФ — СБУ
09.10.2026
СБУ: бывший адвокат мог «сливать» позиции элитной бригады десантников ВСУ
08.10.2026
Дезертира из Полтавщины подозревают в шпионаже и корректировке ударов по ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пугают делами о госизмене: аферисты выдают себя за СБУ на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 15:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула предупредил о возросшем количестве схем,  когда аферисты представляются силовиками ".