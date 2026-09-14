Профессора обманули на крупную сумму: задержание в Харькове, что за схема

В Харькове сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, помогла забрать более 3,2 млн грн у известного украинского ученого-металлурга.

По данным Харьковской областной прокуратуры, потерпевший – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

«Схема началась с телефонного звонка. В начале сентября мужчине позвонил по телефону неизвестный, представившийся работником СБУ в Киеве. Он сообщил потерпевшему, что тот якобы произвел оплату товара на российском сайте. Под предлогом этого заявил, что в отношении профессора должны провести «дистанционный обыск», — выяснило следствие.

Затем общение продолжилось через видеосвязь. Фигурант убедил потерпевшего продемонстрировать деньги, которые тот хранил и заверил, что их необходимо временно передать для проверки законности происхождения, добавили в прокуратуре.

По легенде средства должны были проверить с помощью специального оборудования, расположенного в помещении СБУ в Киеве.

«Поверив псевдоправоохранителю, потерпевший согласился передать 69 950 долларов и 2 410 евро. Общая сумма — более 3,2 млн гривен по официальному курсу НБУ на день передачи средств», — отметили правоохранители.

Однако на этом мошенническая схема не завершилась. Поскольку ее организатор находился за пределами Украины, для получения денег ему был необходим сообщник на территории Харькова, говорят в прокуратуре.

«Он заранее привлек к схеме местную жительницу и сообщил ей место и время встречи с потерпевшим. Сообщница забрала у профессора всю сумму, после чего покинула место происшествия», — добавили правоохранители.

34-летние харьковчане сообщили о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УКУ).

Следователи устанавливают непосредственного исполнителя и все обстоятельства преступления.