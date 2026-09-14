Харьков атаковал БпЛА: где «прилетело», сообщил Терехов

14 сентября враг ударил по Харькову беспилотником.

О «прилете» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 12:00.

Мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении города летит БпЛА типа «Молния».

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 4 человека, в том числе младенец, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение: десять КАБов; три БпЛА типа «Молния»; два FPV-дрона; 152 БпЛА (тип устанавливается).

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