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Харьков атаковал БпЛА: где «прилетело», сообщил Терехов

Происшествия 12:05   14.09.2026
Виктория Яковенко
Харьков атаковал БпЛА: где «прилетело», сообщил Терехов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

14 сентября враг ударил по Харькову беспилотником.

О «прилете» сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 12:00.

Мониторинговые каналы предупреждали, что в направлении города летит БпЛА типа «Молния».

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага оказались Харьков и семь населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 4 человека, в том числе младенец, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение: десять КАБов; три БпЛА типа «Молния»; два FPV-дрона; 152 БпЛА (тип устанавливается).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 сентября враг ударил по Харькову беспилотником.".