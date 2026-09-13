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Дрон ударил по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил о последствиях

Происшествия 20:26   13.09.2026
Елена Нагорная
Дрон ударил по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил о последствиях

Российские военные нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова вечером 13 сентября.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, по предварительным данным, удар пришелся по открытой территории. Последствия уточняют.

Как сообщала МГ «Объектив», в Стратегии развития Харькова до 2029 года, принятой на сессии горсовета 10 сентября, обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический. За основу бюджетирования и операционных программ города на 2026-2029 годы выбрали базовый сценарий — «Адаптивная крепость». Он предполагает жизнь в условиях длительного напряжения безопасности.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 20:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова вечером 13 сентября.".