Дрон ударив по Київському району Харкова: Терехов повідомив про наслідки

Російські військові завдали удару безпілотником по Київському району Харкова ввечері 13 вересня.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за попередніми даними, удар припав по відкритій території. Наслідки уточнюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року, прийнятій на сесії міськради 10 вересня, окреслили три можливі сценарії життєдіяльності прифронтового мегаполіса: базовий, оптимістичний та песимістичний. За основу бюджетування та операційних програм міста на 2026-2029 роки обрали базовий сценарій – «Адаптивна фортеця». Він передбачає життя за умов тривалого безпекового напруження.