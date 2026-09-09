Сьогодні 9 вересня 2026: яке свято та день в історії

9 вересня 1513 року відбулася битва біля Флоддена – між англійцями та шотландцями, в ній загинув король Шотландії Яків IV. У 1769-му народився Іван Котляревський. У 1886-му підписали Бернську конвенцію, яка захистила авторське право. У 1913-му Петро Нестеров першим у світі виконав “мертву петлю” – у небі над Києвом. У 1944-му УРСР та Польща уклали договір “про взаємний обмін населенням”, за яким українців виселяли з етнічних земель. У 1976-му помер Мао Цзедун. У 2022-му з’явилися перші фотографії воїнів ЗСУ на підступах до Куп’янська.

Свята та пам’ятні дати 9 вересня

9 вересня в Україні – День дизайнера-графіка.

У світі – Всесвітній день сільського господарства, Міжнародний день захисту освіти від нападів і Міжнародний день краси.

Також сьогодні: Всесвітній день електромобілів, Міжнародний день поширення інформації про фетальний алкогольний синдром (алкогольний синдром плода), День незалежності республіки Таджикистан, День тестувальника, Міжнародний день судоку, День плюшевого ведмедика

9 вересня в історії

9 вересня 1513 року відбулася битва біля Флоддена (іноді її ще називають Бранкстонська битва) – найбільша битва між Англією та Шотландією за кількістю військ. Докладніше.

9 вересня 1769 року в Полтаві народився майбутній автор “Енеїди” та перших українських п’єс (“Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник”) Іван Котляревський. Докладніше.

9 вересня 1886 року підписали Бернську конвенцію про охорону літературних та художніх творів. Докладніше.

9 вересня 1913 року військовий льотчик Петро Нестеров першим у світі виконав “мертву петлю”. Це сталося над Сирецьким військовим аеродромом у Києві. Докладніше.

9 вересня 1944 року УРСР і Польща уклали договір, який називався “Угода між Урядом Української РСР та Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР”. По суті, йшлося, звичайно, не про евакуацію, а про депортацію. Докладніше.

9 вересня 1976 року в Пекіні помер Мао Цзедун – багаторічний лідер Комуністичної партії та фактичний керівник Китаю. Майбутній кривавий диктатор та лідер китайських комуністів зростав на батьківській фермі та почав працювати повний день у віці 13 років. Проте довго батькам революціонер не корився – втік із дому та намагався здобути освіту. У молодості його цікавили погляди китайського націоналіста та майбутнього лідера партії Гоміньдан Сунь Ятсена. Коли у 1911 році в країні почалася революція та впала імператорська династія Мао одразу приєднався до подій – він вступив до підрозділу революційної армії в Хунані. Служив близько шести місяців і залишив армію на початку 1912 року після падіння монархії та проголошення Китайської республіки. Після цього колишній солдат шукав себе, змінюючи різні школи та напрямки навчання. У результаті закінчив Хунаньске перше педагогічне училище у 1918 році. Після цього працював у бібліотеці Пекінського університету. Там познайомився з Лі Дачжао та Чень Дусю, які згодом стали засновниками Комуністичної партії Китаю.

“Переїжджаючи між Чанша та Шанхаєм у 1919-1920 роках, Мао брався за випадкові заробітки, але присвячував свою енергію читанню, письму та розмовам про революцію. До 1920 року він називав себе “марксистом у теорії та певною мірою на практиці”, а в липні 1921 року він був одним із невеликої групи, яка заснувала Комуністичну партію Китаю”, – цитує сайт Колумбійського університету текст книги “Фокус на азійських дослідженнях” (1984).

Під час співпраці Компартії з Гомінданом Мао став керівником Інституту підготовки селянського руху Гоміньдану та виховував селянських активістів, що вплинуло й на його світогляд, і на політичну кар’єру. Після смерті Сунь Ятсена та приходу до влади у Гоміньдані Чан Кайші співпраця націоналістів із комуністами в Китаї розсипалася на очах.

“Стратегія радянського лідера Йосипа Сталіна щодо проведення революції в союзі з націоналістами зазнала краху, і КПК була практично знищена в містах і розчавлена ​​в сільській місцевості”, – писав про ті події почесний професор політології Школи східних та африканських досліджень Лондонського університету Стюарт Шрам у статті для енциклопедії Britannica.

Проте Мао Цзедун розпочав новий тип революційної війни в сільській місцевості, формуючи власну червону армію. Проте він тривалий час залишався в Комуністичній партії Китаю далеко не першою особою. Він професійно інтригував, пережив конкуренцію з багатьма однопартійцями. А також новий союз між КПК та Гоміньданом на початку вторгнення Японії в Китай і подальше загострення конкуренції між комуністами та націоналістами. Зрештою в березні 1943 року Мао став головою Політбюро та Секретаріату КПК, фактично зосередивши у своїх руках керівництво партією. Громадянська війна з націоналістами, яку зрештою виграли китайські комуністи, як вважають дослідники, початково не мала підтримки Сталіна. Той налаштовував китайських комуністів на співпрацю з Гоміньданом.

У 1962 році, вже після смерті радянського диктатора, Мао Цзедун так коментував ті події: “​​У 1945 році Сталін хотів запобігти революції в Китаї, заявивши, що ми не повинні розпочинати громадянську війну та повинні співпрацювати з Чан Кайші, інакше китайська нація загине. Але ми не зробили того, що він сказав. Революція перемогла. Після перемоги революції він [Сталін] знову запідозрив Китай у тому, що він є Югославією, і що я стану другим Тіто”​​.

З дозволу з Москви чи без нього – Мао захопив владу в Китаї та за часи свого правління радикально змінив країну (важко сказати, що на краще). Найвідоміші його проєкти – невдалий “​​Великий стрибок”​​, який перетворився на великий провал. І “​​Велика пролетарська культурна революція”​​, що обернулася великими жертвами та громадянськими заворушеннями.

“​​Не можна заперечувати, що два головні нововведення Мао в його пізніші роки, Великий стрибок і Культурна революція, були погано продуманими та призвели до катастрофічних наслідків. Його цілі боротьби з бюрократією, заохочення участі населення та підкреслення самостійності Китаю були загалом похвальними. А індустріалізація, що розпочалася за часів правління Мао, справді заклала основу для виняткового економічного розвитку Китаю з кінця XX століття. Але методи, які він використовував для їх досягнення, часто були насильницькими та саморуйнівними”​​, – підсумував Стюарт Шрам.

9 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу з’явилися перші фотографії воїнів ЗСУ на підступах до Куп’янська. Докладніше.

Церковне свято 9 вересня

9 вересня вшановують пам’ять праведних Богоотців Йоакима та Анни – батьків святої Діви Марії – та мученика Северіана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 9 вересня ще є комарі, то зима буде м’якою.

Якщо верба скинула листя – зима буде ранньою.

Якщо в цей день випав сніг, то наступного року буде поганий урожай.

Що не можна робити 9 вересня

Не можна брати та давати гроші в борг чи розв’язувати будь-які фінансові проблеми.

День не підходить для переїзду та тривалих подорожей.

Не можна спати під місячним світлом.