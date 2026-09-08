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Тривога лунає декілька годин поспіль на Харківщині – сервери міст зламали

Суспільство 21:30   08.09.2026
Оксана Якушко
Тривога лунає декілька годин поспіль на Харківщині – сервери міст зламали

Через злам серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення, в Дергачах і Безруках протягом декількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Інформуємо про тимчасові проблеми із системою оповіщення про повітряну тривогу. Внаслідок зламу серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення, у Дергачах та Безруках протягом декількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги», – розповів Задоренко.

За його словами, наразі фахівці роблять усе, щоб відновити коректну роботу системи та усунути технічні несправності.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 21:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через злам серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення, в Дергачах і Безруках протягом декількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги.".