“Італмас” вдарив по АЗС у Дергачах, ще один БпЛА – по Слатиному – Задоренко

Вранці 7 вересня російська армія атакувала безпілотниками Дергачівську громаду. Начальник МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Під ударами вранці були Дергачі та селище Слатине.

“Об 11:55 зафіксовано влучання БпЛА типу “Італмас” на території однієї з автозаправних станцій у Дергачах. Пожежі, на щастя, не виникло. Внаслідок удару пошкоджено будівлю операторської, яка вже зазнавала пошкоджень раніше”, – написав Задоренко.

У Слатиному “приліт” був по території сільгосппідприємства. Пошкоджені трактор, сівалка, автомобіль та гараж.

В обох випадках обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, “швидку” атакував російський FPV-дрон у Дергачах. Це сталося вночі у неділю. Парамедик отримав контузію та численні поранення, у водія гостра реакція на стрес.