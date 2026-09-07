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“Італмас” вдарив по АЗС у Дергачах, ще один БпЛА – по Слатиному – Задоренко

Події 15:24   07.09.2026
Оксана Горун
“Італмас” вдарив по АЗС у Дергачах, ще один БпЛА – по Слатиному – Задоренко Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Вранці 7 вересня російська армія атакувала безпілотниками Дергачівську громаду. Начальник МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Під ударами вранці були Дергачі та селище Слатине.

“Об 11:55 зафіксовано влучання БпЛА типу “Італмас” на території однієї з автозаправних станцій у Дергачах. Пожежі, на щастя, не виникло. Внаслідок удару пошкоджено будівлю операторської, яка вже зазнавала пошкоджень раніше”, – написав Задоренко.

У Слатиному “приліт” був по території сільгосппідприємства. Пошкоджені трактор, сівалка, автомобіль та гараж.

приліт у Слатине 7 вересня 2026
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

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В обох випадках обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, “швидку” атакував російський FPV-дрон у Дергачах. Це сталося вночі у неділю. Парамедик отримав контузію та численні поранення, у водія гостра реакція на стрес.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 7 вересня російська армія атакувала безпілотниками Дергачівську громаду. Начальник МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що обійшлося без постраждалих".