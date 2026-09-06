День жалоби у Чугуєві на Харківщині: загинула родина через удар БпЛА

Внаслідок атаки російського реактивного БпЛА у Чугуєві 5 вересня загинули троє людей, серед них дитина, повідомляє ДСНС.

Російський реактивний дрон поцілив приватний сектор у центрі міста.

«До трьох зросла кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста. Загинули хлопчик 10-12 років, дівчина 19 років та їхній батько 45 років. 42-річна жінка зазнала тяжких поранень, її доправили до лікарні», — повідомила напередодні мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Внаслідок удару БпЛА зруйновані житловий будинок, господарська споруда та гараж.

Сьогодні, 6 вересня, у Чугуєві оголоили жалобу.