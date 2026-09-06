День жалоби у Чугуєві на Харківщині: загинула родина через удар БпЛА
Внаслідок атаки російського реактивного БпЛА у Чугуєві 5 вересня загинули троє людей, серед них дитина, повідомляє ДСНС.
Російський реактивний дрон поцілив приватний сектор у центрі міста.
«До трьох зросла кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста. Загинули хлопчик 10-12 років, дівчина 19 років та їхній батько 45 років. 42-річна жінка зазнала тяжких поранень, її доправили до лікарні», — повідомила напередодні мер Чугуєва Галина Мінаєва.
Внаслідок удару БпЛА зруйновані житловий будинок, господарська споруда та гараж.
Сьогодні, 6 вересня, у Чугуєві оголоили жалобу.