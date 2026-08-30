Вночі була масована атака на Лозівську громаду – Зеленський

Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що громаду 30 серпня атакували вісім ударних безпілотників.

“Пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, серед них — автозаправна станція. Наразі на місцях працюють спеціальні комісії: обстежуємо територію та встановлюємо можливі пошкодження приватних будинків. Інформацію постійно уточнюємо. За попередніми даними, минулося без постраждалих“, – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що ніч була важкою та безсонною.

Зазначимо, БпЛА також атакував АЗС у Харкові. Ще один – ударив по двору багатоповерхового будинку. Обійшлося без постраждалих.