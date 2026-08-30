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Вночі була масована атака на Лозівську громаду – Зеленський

Події 11:57   30.08.2026
Оксана Горун
Вночі була масована атака на Лозівську громаду – Зеленський

Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що громаду 30 серпня атакували вісім ударних безпілотників.

Пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, серед них — автозаправна станція. Наразі на місцях працюють спеціальні комісії: обстежуємо територію та встановлюємо можливі пошкодження приватних будинків. Інформацію постійно уточнюємо. За попередніми даними, минулося без постраждалих“, – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що ніч була важкою та безсонною.

Зазначимо, БпЛА також атакував АЗС у Харкові. Ще один – ударив по двору багатоповерхового будинку. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 11:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що громаду 30 серпня атакували вісім ударних безпілотників".