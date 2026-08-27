Сьогодні 27 серпня 2026: яке свято та день в історії

27 серпня в Україні – День сала. У цей день 2003 року Марс здійснив найближче зближення із Землею майже за 60 тисяч років. У 1991-му проголосила незалежність Молдова. У 1955-му вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса. У 1916-му Румунія вступила в Першу світову війну. У 1856-му народився Іван Франко. У 1831-му капітуляцією Варшави завершилося Листопадове повстання поляків проти російських загарбників. У 1783-му відбувся перший політ шарльєра.

Свята та пам’ятні дати 27 серпня

27 серпня в Україні – День сала.

У світі – Міжнародний день боксу, Всесвітній день прощення, Всесвітній день проти викорінення видів.

Також сьогодні: День незалежності республіки Молдова, Всесвітній день гри “Камінь, ножиці, папір”, Міжнародний день лотереї, День любителів бананів.

27 серпня в історії

27 серпня 1783 року відбувся перший політ шарльєра – це один з різновидів аеростата. Його наповнюють не нагрітим повітрям, а одним із газів, які легші за повітря. Докладніше.

27 серпня 1831 року Варшава капітулювала перед російським військом, що стало остаточною поразкою перспективного Листопадового повстання 1830-1831 років. Докладніше.

27 серпня 1856 року народився український поет, політик та громадський діяч Іван Франко. Докладніше.

27 серпня 1916 року Румунія вступила в Першу світову війну – на боці Антанти. За підсумками війни румуни збільшили свою територію більш ніж удвічі. Докладніше.

27 серпня 1955 року вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса. Докладніше.

27 серпня 1991 року незалежність проголосила Республіка Молдова. Докладніше.

27 серпня 2003 року Марс здійснив найближче зближення із Землею майже за 60 тисяч років — приблизно до 55 758 006 км між центрами двох планет. Причиною такого зближення стало поєднання протистояння Марса (коли Земля виявляється між Сонцем і Марсом) та перебування Марса поблизу перигелія – найближчої до Сонця точки його орбіти.

“Марс і Земля здійснюють «близьке зближення» приблизно кожні 26 місяців. Ці періодичні зіткнення зумовлені різницею в орбітах двох планет. Земля обертається навколо Сонця вдвічі швидше, ніж Марс, облітаючи червону планету приблизно кожні два роки. Обидві планети мають еліптичні орбіти, тому їхні близькі зближення не завжди відбуваються на однаковій відстані. Наприклад, під час близького зближення із Землею у 2001 році Марс був приблизно на 9 мільйонів миль (14,48 млн км – Ред.) далі. Оскільки Марс був набагато ближче під час зближення 2003 року, планета виглядала на небі на 23% більшою. Марс не буде так близько до Сонця до 2287 року”, – відзначали в NASA.

Церковне свято 27 серпня

27 серпня вшановують пам’ять преподобного Пімена Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 27 серпня листя горобини вже пожовкло, то осінь буде теплою, а зима – морозною.

Якщо ягоди горобини обсипаються, то зима буде теплою й сніжною.

Якщо 27 серпня дме сильний вітер, то вересень буде дощовим, а якщо вітру немає, то у вересні практично не буде опадів.

Що не можна робити 27 серпня

27 серпня не підходить для здійснення великих покупок.

Також у цей день не треба свататися та грати весілля.

Не варто позичати гроші.