Сьогодні 27 серпня: яке свято та день в історії

27 серпня в Україні – День сала. У цей день 1783 року відбувся перший політ шарльєра. У 1831-му капітуляцією Варшави завершилося Листопадове повстання поляків проти російських загарбників. У 1856-му народився український поет Іван Франко. У 1955-му вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса. У 1991-му проголосила незалежність Молдова.

Свята та пам’ятні дати 27 серпня

27 серпня в Україні – День сала.

У світі – Всесвітній день проти викорінення видів, Міжнародний день боксу (у 2021 році його перенесли з 22 липня на 27 серпня за рішенням Міжнародної асоціації боксу, День незалежності Республіки Молдова).

Також відзначають: Міжнародний день лотереї, Всесвітній день гри “Камінь, ножиці, папір”, День любителів бананів.

27 серпня в історії

27 серпня 1783 року відбувся перший політ шарльєра – це один з різновидів аеростата. Його наповнюють не нагрітим повітрям, а одним із газів, які легші за повітря.

Для перших польотів використали водень. Винахідником такого варіанта повітроплавного засобу став французький фізик, професор Жак Шарль (на честь якого аеростат і назвали шарльєром). Він працював над механізмом разом із братами Робер. Щоб водень не виходив з оболонки аеростата дуже швидко, її створили з легкої шовкової тканини, змоченої розчином каучуку в скипидарі. Перший політ відбувся без пасажирів – аеростат запустили на Марсовому полі в Парижі. Уже 1 грудня того ж року Шарль сам піднявся у повітря разом з одним із братів-конструкторів – Ніколя-Луї Робером. Надалі тріо винахідників створило складніший аеростат, що вже нагадував формою дирижабль. На ньому вдалося подолати відстань 186 км – у повітрі апарат був майже 7 годин.

27 серпня 1831 року Варшава капітулювала перед російським військом, що стало остаточною поразкою перспективного Листопадового повстання 1830-1831 років. Протест у Польщі, яка на той час входила до складу Російської імперії, виник на тлі чуток про те, що польське військо відправлять придушувати Липневу революцію у Франції. 29 листопада повстанці напали на палац брата російського імператора – польського намісника та казарми російських військ, захопили міський арсенал та почали озброювати народ. Початок подій був дуже обнадійливий – намісник втік, Варшаву повстанці захопили майже одразу. Проте надалі самі лідери повстання почали плутатися у своїх цілях і приймати рішення, що не відповідали вимогам вулиці. Ці внутрішні “метання” тривали, поки росіяни, оговтавшись, не ввели на територію Польщі значну кількість військ. Штурм Варшави розпочався наприкінці літа 1831 року, і 27 серпня місто капітулювало. Сейм, революційний уряд та залишки польської армії перетнули кордони Австрії та Пруссії, де їх інтернували. Росіяни, звісно, ​​не пробачили полякам спроби вирватися з імперії: уже в 1832 році вийшов так званий “Органічний статут Царства Польського”. Цим документом російський імператор скасував конституцію, що діяла з 1815 року, і оголосив Царство Польське невіддільною частиною Росії.

27 серпня 1856 року народився український поет, політик та громадський діяч Іван Франко.

Попри те, що його біографію детально вивчають у школі, Український інститут національної пам’яті знайшов низку маловідомих фактів про Франка. Протягом 40 років свого творчого життя він випускав новий твір раз на кожні два дні, а щороку видавав п’ять – шість книг. Франко також став першим професійним українським письменником, який не мав “офіційної” роботи, а заробляв саме письменництвом. Поет знав 14 мов і писав твори, крім української, польською, німецькою та іншими. Він також перекладав українською з 48 мов, у тому числі східних.

“Навчаючись у гімназії, виявляв феноменальні здібності: міг майже дослівно переказати розповідь вчителів на заняттях. Тоді ж зібрав величезну бібліотеку з понад 500 томів. Був скромним і неговірким, сидів на останній парті, мало спілкувався з однолітками. У п’ятому класі гімназії під час уроків, які вважав нецікавими, читав Шекспіра в німецькому перекладі. Брався перекладати Гомера, Софокла, Горація, “Слово о полку Ігоревім”, – пише УІНП.

Івана Франка номінували на здобуття Нобелівської премії з літератури – однак це сталося 1916 року, у рік його смерті. Оскільки вручають премію лише прижиттєво, ми так і не дізнаємося, чи отримав би її український поет, якби дожив до осені 1916-го.

Упродовж життя Івана Франка заарештовували тричі – не за письменство, а за політичну діяльність. Його часто називають першим українським політиком. Адже Франко став одним із засновників і першим головою Русько-Української радикальної партії (згодом вона трансформувалася в Українську національно-демократичну партію).

Під час другого арешту Франко мало не помер з голоду: він за тиждень написав повість “На дні” та відправив її до Львова на останні гроші, а сам три дні жив на три центи, які знайшов на березі річки.

Протягом останніх семи років життя права рука письменника була паралізована, тому він або писав лівою, або диктував тексти. Залишок життя письменник жив у Притулку Українських Січових Стрільців. Помер Іван Франко 28 травня 1916 року. Його поховали у так званій гостьовій гробниці Мотелевських-Мотильчинських на Личаківському цвинтарі. І лише за кілька років перепоховали в окремій могилі.

27 серпня 1955 року вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.

Ідея створення проєкту належала виконавчому директору пивоварної компанії “Гіннесс” Х’ю Біверу. А початок переліку всіх найбожевільніших рекордів поклала мисливська дискусія про те, який з птахів літає найшвидше. На початку книгу складали за науковими даними, для чого розіслали листи сотням вчених, а потім упорядкували отримані відповіді. Попри те, що перший випуск вийшов 27 серпня, День Книги рекордів відзначають 9 листопада – з двох причин: через близькість дати до знаменитого полювання Бівера та виходу саме цього дня 100-мільйонного екземпляра видання.

27 серпня 1991 року незалежність проголосила Республіка Молдова. Цього дня парламент Молдавської РСР ухвалив закон №691 – “Про декларації про незалежність”, який оголошував про вихід Молдови зі складу СРСР. Це відбувалося на тлі конфлікту, що вже виник у Придністров’ї, проте ще не переріс у збройну стадію. 2 вересня 1990 року Тирасполь проголосив суверенітет від Молдавської РСР, а 25 серпня 1991 року сепаратисти зорієнтувалися швидше за керівництво республіки та проголосили “Придністровську Молдавську республіку”. Звісно, ​​у Декларації незалежності Молдови вказано всю територію республіки, включаючи лівобережжя Дністра. У фазу силового протистояння конфлікт перейшов з участю росіян 2 березня 1992 року.

Церковне свято 27 серпня

27 серпня вшановують пам’ять преподобного Пімена Великого. Пімен жив у IV столітті в Єгипті. Він прийняв чернечий постриг разом із двома братами та вів суворе чернече життя: багато постив, у тому числі суворо – міг не їсти нічого по тижню, довго молився. Він став наставником для багатьох ченців і відомою людиною в країні. До нього в обитель приходило все більше послідовників, у тому числі – заможних і відомих людей. Проте Пімен не жадав цієї слави та переходив до інших обителей. Свій підхід він пояснював так: “Якщо вельможі стануть приходити до мене і почитати, тоді й багато людей з народу почнуть приходити до мене і заважати моїй безмовності, і я втрачу благодаті смирення, яку придбав за допомогою Божою”. Преподобний Пімен помер у віці 110 років, близько 450 року. А незабаром після смерті його визнали святим угодником Божим і дали найменування Великий – на знак його великої покори та мудрості й самовідданого служіння Богові.

Народні прикмети

Якщо 27 серпня листя горобини вже пожовкло, то осінь буде теплою, а зима – морозною.

Якщо ягоди горобини обсипаються, то зима буде теплою й сніжною.

Якщо 27 серпня дме сильний вітер, то вересень буде дощовим, а якщо вітру немає, то у вересні практично не буде опадів.

Що не можна робити 27 серпня

27 серпня не підходить для здійснення великих покупок.

Також у цей день не треба свататися та грати весілля.

Не варто позичати гроші.