Сьогодні 26 лютого: яке свято та день в історії

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації. У 1815-му цього дня Наполеон утік з острова Ельба. У 1832-му росіяни покарали поляків за Листопадове повстання, ліквідувавши всі ознаки державності Царства Польського. У 1939-му в СРСР розстріляли Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубаря. У 2014-му в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України. У 2022-му в ХОВА розгорнули Штаб оборони Харківщини.

Свята та пам’ятні дати 26 лютого

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації.

У світі: Всесвітній день неквапливості, Всесвітній день фісташок, День термоса.

26 лютого в історії

26 лютого 1815 року Наполеон втік з острова Ельба, де був у засланні після першого зречення престолу. Детальніше.

26 лютого 1832 року росіяни покарали поляків за Листопадове повстання, ліквідувавши всі ознаки державності Царства Польського.

Цього дня російський імператор Микола I видав так званий “Органічний статут Царства Польського”. Цей документ скасував конституцію, що діяла з 1815 року й оголосив Царство Польське невіддільною частиною Росії. Усі елементи польської державності (сейм, польську армію тощо) ліквідували. При цьому деякі автономні установи збереглися (наприклад, Державна рада та Рада управління при наміснику). У Російській Державній раді заснували Департамент у справах Царства Польського. Пряме управління переходило до російського імператора – його укази через міністра-статс-секретаря надходили до польського намісника. У Царстві Польському всіма справами повинна була керувати Рада управління, яка діяла знову-таки від імені імператора, той самий самодержець здійснював всі призначення. Єдине, що залишили – свободу віросповідання та “особливе заступництво” для римо-католицької церкви.

26 лютого 1939 року під час масових репресій у СРСР розстріляли під гарячу руку одних із головних організаторів Голодомору 1932-33 років в Україні – Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубаря. Детальніше.

26 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

26 лютого 2022 року в Україні був третій день повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня на Київщині збили російський ІЛ-76 із десантом. Також весь світ зранку облетіли кадри першого ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці у Києві. У ХОВА розгорнули штаб оборони Харківщини. Детальніше.

Церковне свято 26 лютого

26 лютого вшановують пам’ять святителя Порфирія, архієпископа Газького. Порфирій походив із багатої сім’ї та здобув гарну освіту. У 25 років він вирушив до Єгипту, де, прагнучи чернечого життя, оселився на Нітрійській горі під керівництвом Макарія Великого. Згодом оселився в Йорданській пустелі, але тяжко захворів і заради зцілення пішов у святі місця Єрусалиму. Коли Порфирій у забутті лежав біля підніжжя Голгофи, йому явився Ісус Христос, який зійшов із Хреста та звернувся до нього зі словами: “Прийми це дерево та бережи його”. Прокинувшись, Порфирій відчув себе здоровим. А слова Христа незабаром виправдалися: патріарх Єрусалимський висвятив Порфирія на пресвітера. Після смерті єпископа міста Газа митрополит Йоан призначив на цю кафедру Порфирія. У Газі Порфирій велику кількість язичників долучив до християнської віри. До кінця життя він повністю затвердив християнство в Газі та убезпечив свою паству від утисків язичників. Порфирій займався паствою в Газі протягом 25 років. Він помер у похилому віці 420 року.

Народні прикмети

Якщо горобці починають збиватися у зграї, весна буде теплою.

Яскраві зорі на небі – до спекотного літа.

Туман уранці – до негоди.

Що не можна робити 26 лютого

Не можна терпіти безлад у будинку – треба прибрати.

Дружині не можна сваритися з чоловіком, а чоловікові – з дружиною.