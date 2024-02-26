Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. В 1815-м в этот день Наполеон бежал с острова Эльба. В 1832-м россияне наказали поляков за Ноябрьское восстание, ликвидировав все признаки государственности Царства Польского. В 1939-м в СССР расстреляли Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. В 2014-м в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины. В 2022-м в ХОВА развернули Штаб обороны Харьковщины.

Праздники и памятные даты 26 февраля

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации.

В мире: Всемирный день неторопливости, Всемирный день фисташек, День термоса.

26 февраля в истории

26 февраля 1815 года Наполеон сбежал с острова Эльба, где был в ссылке после первого отречения от престола. Подробнее.

26 февраля 1832 года россияне наказали поляков за Ноябрьское восстание, ликвидировав все признаки государственности Царства Польского.

В этот день российский император Николай I издал так называемый «Органический статут Царства Польского». Этот документ отменил конституцию, действовавшую с 1815 года и объявил Царство Польское неотделимой частью России. Все элементы польской государственности (сейм, польскую армию и т.п.) ликвидировали. При этом некоторые автономные учреждения сохранились (например, Государственный совет и Совет управления при наместнике). В российском Государственном совете учредили Департамент по делам Царства Польского. Прямое управление переходило к российскому императору – его указы через министра-статс-секретаря поступали польскому наместнику. В Царстве Польском всеми делами должен был управлять Совет управления, который действовал опять-таки от имени императора, все тот же самодержец осуществлял все назначения. Единственное, что оставили – свободу вероисповедания и «особое покровительство» для римско-католической церкви.

26 февраля 1939 года во время массовых репрессий в СССР расстреляли под горячую руку одних из главных организаторов Голодомора 1932-33 годов в Украине – Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. Подробнее.

26 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма.

26 февраля 2022 года в Украине был третий день полномасштабного вторжения РФ. В этот день в Киевской области сбили российский ИЛ-76 с десантом. Также весь мир утром облетели кадры первого ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в Киеве. В ХОВА развернули штаб обороны Харьковщины. Подробнее.

Церковный праздник 26 февраля

26 февраля чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газы. Порфирий происходил из богатой семьи и получил хорошее образование. В 25 лет он отправился в Египет, где, стремясь к монашеской жизни, поселился на Нитрийской горе под руководством Макария Великого. Впоследствии поселился в Иорданской пустыне, но тяжело заболел и ради исцеления пошел в святые места Иерусалима. Когда Порфирий в забвении лежал у подножия Голгофы, ему явился Иисус Христос, который сошел с Креста и обратился к нему со словами: «Прими это древо и храни его». Проснувшись, Порфирий почувствовал себя здоровым. А слова Христа вскоре оправдались: патриарх Иерусалимский рукоположил Порфирия в пресвитера. После смерти епископа города Газа митрополит Иоанн назначил на эту кафедру Порфирия. В Газе Порфирий большое количество язычников приобщил к христианской вере. К концу жизни он полностью утвердил христианство в Газе и обезопасил свою паству от притеснений язычников. Порфирий занимался паствой в Газе в течение 25 лет. Он умер в преклонном возрасте в 420 году.

Народные приметы

Если воробьи начинают сбиваться в стаи, весна будет теплой.

Много ярких звезд на небе – к знойному лету.

Туман утром – к ненастью.

Что нельзя делать 26 февраля

Нельзя терпеть беспорядок в доме – нужно убрать.

Жене нельзя ссориться с мужем, а мужу – с женой.