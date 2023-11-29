Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії

29 листопада 1778 року народився Григорій Квітка-Основ’яненко – український письменник і драматург, усе життя якого було пов’язано з Харковом. У 1830-му у Варшаві почалося польське Листопадове повстання – проти росіян. У 1947-му Генасамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини та створення там незалежних єврейської й арабської держав.

Свята та пам’ятні дати 29 листопада

29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

У світі також: День зубочистки, Міжнародний день ягуара, Всесвітній день мурахоїдів.

Свята та пам’ятні дати 29 листопада

29 листопада 1778 року в селі Основа (яке зараз є однойменним районом Харкова) народився Григорій Квітка-Основ’яненко. Письменник, якого часто називають “батьком української прози”, а також драматург і культурно-громадський діяч.

Усе життя Григорія Квітки було пов’язано з Харковом – починаючи зі служіння в Харківському кірасирському полку та головування в Харківській палаті кримінального суду. Проте, безумовно, головний внесок він зробив у культурний розвиток міста. Квітка-Основ’яненко був членом Товариства наук при Харківському університеті й брав участь у заснуванні Харківського професійного театру. А з 1812 року став його директором. За участі Григорія Квітки в Харкові були засновані Благодійне товариство, Інститут шляхетних дівчат, Харківська губернська публічна бібліотека. А також – виходили друком перший в Україні журнал “Українській Вісник” (1816–1817) та альманах “Молодик” (1843–1844).

Саме в “Українському Віснику” були опубліковані перші твори письменника. Усім українським школярам Квітка-Основ’яненко в першу чергу відомий своїми комедіями “Сватання на Гончарівці” та “Шельменко денщик”. Серед його прозових творів – “Салдацький патрет”, “Мертвецький Великдень”, “От тобі й скарб”, “Конотопська відьма”, “Маруся”, “Козир-дівка”, “Сердешна Оксана”, “Щира любов” тощо. Помер Григорій Квітка у віці 64 років і був похований у Харкові. Його могила аж до 1930-х знаходилась на Холодногірському цвинтарі. Проте вже при радянських загарбниках цвинтар зруйнували. Надгробок Квітки-Основ’яненка перенесли до Покровського собору, а згодом — на 2-й міський цвинтар.

29 листопада 1830 року у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830-1831 років.

На той час Королівство Польське юридично було автономною державою в складі Російської імперії. Такий статус Польща отримала в 1815 році за наслідками наполеонівських війн і рішень Віденського конгресу, уклавши з російським імператором персональну унію. Головою держави був російський імператор, який також мав титул короля Польщі. Польські землі були поділені між Росією, Австрією та Прусією.

Де-юре та частина, яка входила до складу Російської імперії, мала власну конституцію, Сейм, армію та грошову одиницю, окреме законодавство та бюджет, навіть митницю на кордоні з іншими землями імперії. Фактично ж із Польщею росіяни мали на меті вчинити те ж саме, що свого часу зробили з Україною (Гетьманщиною): розпочати з “домовленостей”, а завершити поглинанням, знищенням усіх ознак державності та репресіями. Цей процес стартував майже одразу. Імператор Олександр І призначив у Польщі намісника – Юзефа Зайончека, а паралельно зробив головнокомандувачем польської армії (тобто російських корпусів, що знаходилися в Польщі) свого брата – великого князя Костянтина Павловича. Значна кількість дослідників схиляються до того, що від початку правив у Польщі саме князь Костянтин, хоча юридично він став намісником тільки після смерті Зайончека (та після смерті Олександра І) – у 1826 році. При цьому “імператорський брат” мав майже диктаторські повноваження. Поступово в Польщі почали “згортати” будь-які прояви демократії, ввели цензуру, почали переслідування національно-патріотичних організацій тощо. З 1825 року Сейм, робота якого була передбачена при створенні цього автономного утворення, засідав таємно. Зрозуміло, що протестні настрої наростали. Вони вибухнули в листопаді 1830-го – на фоні чуток про те, що польське військо відрядять придушувати Липневу революцію у Франції. 29 листопада повстанці напали на палац Костянтина Павловича та казарми російських військ, а також захопили міський арсенал і почали озброювати народ. Невдовзі вся Варшава вже була в руках повстанців. Костянтин Павлович ледь не загинув під час атаки на палац і змушений був відступити з військами за Буг. Уже влітку наступного року він захворів на холеру та помер.

Поляки ж, вигнавши намісника, далі здійснювали спроби домовитися з новим імператором – Миколою І, формували Тимчасовий уряд, затверджували диктаторів. У січні 1931-го багатотисячна демонстрація у Варшаві змусила Сейм проголосити скинення Миколи І з польського престолу. Саме в ці дні з’явилося відоме гасло: “За нашу і вашу свободу!”, яке закликало інші пригнічені росіянами народи повставати проти окупантів. Але своєї мети – поновлення незалежної Польської держави – повстанці досягти не змогли через низку причин: від внутрішніх чвар і відсутності підтримки селянством до прямого військового придушення революції росіянами. Російські війська розпочали штурм Варшави наприкінці літа 1831 року, й столиця змушена була капітулювати. Сейм, уряд та залишки польської армії перетнули кордони Австрії та Пруссії, де були інтерновані. Після цього на польських землях, що мали нещастя увійти до складу Російської імперії, розпочалися жорстокі репресії, а всі залишки автономії були ліквідовані.

29 листопада 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію № 181. Вона передбачала припинення дії британського мандату в Палестині до 1 серпня 1948 року, й створення на цій території незалежних єврейської й арабської держав.

Британський мандат діяв на території Палестини з 1923 року. Він був затверджений рішенням Ліги Націй за наслідками Першої світової війни: Британія отримала під своє тимчасове управління колишні території Османської імперії на Близькому Сході. Таких мандатів щодо колишніх земель Османської імперії було декілька. Ідея полягала в тому, що країни, які їх отримали, управлятимуть цими територіями “до того часу, коли вони будуть здатні жити самостійно”. Резолюцію ООН приймала незадовго до закінчення раніше відведеного строку дії британського мандата. Резолюція передбачала створення в Палестині двох держав — арабської та єврейської, а міста Єрусалим і Віфлеєм мали стати територією під міжнародним контролем. Такий підхід ще на етапі його обговорення одразу отримав спротив з боку світової арабської спільноти. У той час, коли Єврейське агентство як представник єврейського населення Палестини наполягало на створенні своєї незалежної держави, арабська спільнота вимагала створення єдиної держави на території Палестини (де кількісно переважало арабське населення, тож перспективи участі євреїв в управлінні таким державним утворенням були дуже сумнівними). В останній день дії мандата палестинські євреї, згідно з рішенням ООН, оголосили про створення незалежної держави Ізраїль. А після цього одразу почалася перша з низки арабо-ізраїльських війн. Її результатом стало те, що Ізраїль відстояв своє право не незалежність, а от арабська держава в Палестині так і не була створена.

29 листопада 2004 року начальник виборчого штабу кандидата в президенти України Віктора Януковича Сергій Тигіпко пішов у відставку – і з цієї посади, і з посади голови Нацбанку України.

Церковне свято 29 листопада

29 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мученика Парамона та з ним 370-ти мучеників. Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році за імператора Декія. Правитель східних областей Аквіан ув’язнив у в’язниці 370 християн, змушуючи їх зректися Христа і принести жертву язичницьким ідолам. Ув’язнених піддавали тортурам. Місцевий житель Парамон, дивлячись на те, як терплять муки його одновірці, сам явився до правителя та заявив про свою віру в Христа. Парамона та інших 370 мучеників після жорстоких тортур обезголовили.

Народні прикмети

Якщо 29 листопада йде сніг, то скоро почнуться сильні хуртовини.

Якщо в цей день сильний вітер, то зима буде холодною й сніжною.

Якщо погода дощова, то зима буде теплою й сирою.

Що не можна робити 29 листопада

Не можна ігнорувати поради близьких і друзів.

Краще не робити великих покупок.

Вагітним не можна їсти ягоди.