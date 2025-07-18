FPV-дрон влучив біля зруйнованого будинку в Харкові
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Про падіння БпЛА біля житлової забудови в Київському районі стало відомо близько 17:20. Попередньо, це був FPV-дрон.
Доповнено о 17:49. FPV-дрон, за попередніми даними, впав у Київському районі поряд зі зруйнованим будинком, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“На цю хвилину інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила”, – також відзначив він.
17:29. Влучання БпЛА невстановленого типу зафіксували у Київському районі біля житлової забудови, повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань. Наслідки уточнюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 17:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про падіння БпЛА біля житлової забудови в Київському районі стало відомо близько 17:20. Попередньо, це був FPV-дрон.".