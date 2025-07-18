FPV-дрон влучив біля зруйнованого будинку в Харкові

Про падіння БпЛА біля житлової забудови в Київському районі стало відомо близько 17:20. Попередньо, це був FPV-дрон.

Доповнено о 17:49. FPV-дрон, за попередніми даними, впав у Київському районі поряд зі зруйнованим будинком, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На цю хвилину інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила”, – також відзначив він.

17:29. Влучання БпЛА невстановленого типу зафіксували у Київському районі біля житлової забудови, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань. Наслідки уточнюються.