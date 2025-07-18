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Удар БпЛА зафиксировали в Харькове: FPV-дрон упал возле разрушенного дома

Происшествия 17:49   18.07.2025
Елена Нагорная
Удар БпЛА зафиксировали в Харькове: FPV-дрон упал возле разрушенного дома Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О падении БпЛА возле жилой застройки в Киевском районе стало известно около 17:20. Предварительно, это был FPV-дрон.

Дополнено в 17:49. FPV-дрон, по предварительным данным, упал в Киевском районе рядом с разрушенным домом, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На эту минуту информация о пострадавших и повреждениях не поступала», — также отметил он.

17:29. Попадание БпЛА неустановленного типа зафиксировали в Киевском районе возле жилой застройки, сообщает городской голова Игорь Терехов.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Последствия уточняются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 17:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О падении БпЛА возле жилой застройки в Киевском районе стало известно около 17:20. Предварительно, это был FPV-дрон.".