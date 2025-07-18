Удар БпЛА зафиксировали в Харькове: FPV-дрон упал возле разрушенного дома
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
О падении БпЛА возле жилой застройки в Киевском районе стало известно около 17:20. Предварительно, это был FPV-дрон.
Дополнено в 17:49. FPV-дрон, по предварительным данным, упал в Киевском районе рядом с разрушенным домом, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На эту минуту информация о пострадавших и повреждениях не поступала», — также отметил он.
17:29. Попадание БпЛА неустановленного типа зафиксировали в Киевском районе возле жилой застройки, сообщает городской голова Игорь Терехов.
Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Последствия уточняются.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 17:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О падении БпЛА возле жилой застройки в Киевском районе стало известно около 17:20. Предварительно, это был FPV-дрон.".