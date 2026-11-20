Российский БпЛА ударил по пригороду Харькова. В результате обстрела возник пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 21:06. Еще двое пострадавших, среди которых ребенок, обратились за помощью к врачам из-за вражеского удара по пригороду Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Всем оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, горят 4 и 5 этажи 5-тиэтажки.

На эту минуту известно о двух пострадавших.

Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме.

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Напомним, в Харькове из-за ударов «молний» ночью и утром пострадали четыре человека, сообщила областная прокуратура. Было два попадания: в Шевченковском районе прилетело в медицинское учреждение, там повреждены окна, люди ранены стеклом. Второй беспилотник попал в дорогу во дворе многоэтажки, поврежденные машины и вылетели окна.