Еще одну уникальную военную операцию – «Медвежий капкан» провели Силы обороны на Харьковщине. Российские войска хотели окружить украинские подразделения под Великим Бурлуком и оккупировать поселок. Вместо этого «освободили» от себя почти 200 квадратных километров.

Операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 под командованием Группы объединенных сил. В рамках операции были освобождены 14 населенных пунктов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как рассказали в полку, летом российские войска развернули на Харьковщине операцию, в которой планировали реализовать один из самых опасных сценариев: разделить украинские силы, изолировать подразделения и методически их уничтожить. Свою операцию россияне назвали «Медвежий угол».

Однако Силы обороны не допустили этого. В сентябре украинские войска начали свою операцию, зачистили 200 квадратных километров территории и взяли в плен 911 российских военных.

«Было принято решение не штурмовать противника в лоб, так как штурмовые группы находятся впереди, а на закрепы к ним заходят уже более слабые подразделения. Мы решили сделать два прокола по флангам справа и слева и в эти проколы завести штурмовые группы и отрезать всю группировку, обрезав возможность наземной подпитки штурмовых групп», — рассказал командир 475 ОШП Герой Украины Александр Настенко (позывной «Флинт»).

Для отвлечения внимания два украинских танка зашли в село Ольховатка и открыли огонь по вражеским укрытиям. Российское командование восприняло это как направление главного удара и бросило туда подкрепление, которое бойцы ВСУ разгромили ударами дронов.

Чтобы оккупанты не смогли получить подкрепление через границу, ВСУ дистанционно заминировали пути до 30 км в глубь территории России с помощью БпЛА.

В контратаках участвовали тяжелые бронемашины «Брэдли» и танки, защиту которых с воздуха обеспечивали бомберы «Вампир» и дроны-перехватчики.

Кроме того, украинские бойцы 475 ОШП провели семь успешных воздушных эвакуаций раненых с помощью больших коптеров.

После этого украинские штурмовики и разведчики начали зачищать от противника охваченную в кольцо территорию.

«Мне кажется, что мы нашли метод борьбы с инфильтрацией русских», — считает Александр Настенко.

Как происходила операция — в видео.

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Напомним, корпус «Хартия» также провел уникальную подземную контрнаступательную операцию «Велес». Силы обороны продвинулись более чем на 15 километров подземными коммуникациями в тыл врага на Купянском направлении. Результаты: более 30 оккупантов сдались в плен, потери противника – более 100 военных.