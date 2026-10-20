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Удар по бусу с гражданскими на Харьковщине прокомментировали в СОУ

Записано 11:41   20.10.2026
Оксана Горун
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Удар по бусу с гражданскими на Харьковщине прокомментировали в СОУ Скриншот

Атака БпЛА на микроавтобус на трассе Великий Бурлук — Новая Александровка не говорит об огневом контроле врагом этой дороги. О ситуации в эфире нацмарафона рассказал пограничник.

«Это был удар по гражданским людям. Этими дорогами доставляются разного рода товары – как военные, так и гражданские. Это может быть разного рода имущество, гуманитарная помощь и, как я уже сказал, военное имущество. Такие атаки создают опасность для передвижения и могут быть направлены на усложнение обеспечения пограничных громад. Но отдельный удар и постоянный контроль этой трассы – это разные вещи. Также он сам по себе не означает изоляцию определенного населенного пункта. Угроза от дронов воспринимается, как никогда, серьезно, работаем над их обнаружением и уничтожением, а гражданским важно учитывать рекомендации местных властей по передвижению, эвакуации и угрозам», — прокомментировал начальник 3-й пограничной заставы 3-го отдела пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования с позывным «Рыцарь».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, о «прилете» по микроавтобусу на трассе Великий Бурлук — Новая Александровка 18 октября информировал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Ранения получили 49-летний мужчина и 55-летняя женщина.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 11:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атака БпЛА на микроавтобус на трассе Великий Бурлук — Новая Александровка не говорит об огневом контроле врагом этой дороги. О ситуации в эфире нацмарафона рассказал пограничник".