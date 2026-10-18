Новости Харькова — главное за 18 октября: утро началось с «прилетов» БпЛА

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:32

Еще один «прилет» зафиксировали в Основянском районе Харькова около 08:00

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

08:25

Пока в РФ продолжают заявлять о «захвате» сел на Купянщине, ВСУ контратакуют под Харьковом — ISW

Российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, однако продвижения не имели. Украинские защитники контратаковали к северо-востоку от Харькова, сообщили в американском Институте изучения войны.

В то же время в ISW обращают внимание, что Минобороны РФ продолжало повторять ложные заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате ряда населенных пунктов, в частности Ковалевки и Паламаревки на Харьковщине, на Купянском направлении.

«Высокопоставленные военные чиновники РФ продолжают значительно преувеличивать масштабы продвижения российских войск на передовой в рамках более широких усилий когнитивной войны, чтобы ложно изобразить продвижение российских войск как распространяющееся по всему полю бою, несмотря на доказательства обратного», — констатировали в ISW.

07:44

Ночь в Харькове была тревожной, а утро началось с «прилета»

Начиная с 06:00, как сообщают мониторинговые каналы, Харьков и область атакуют реактивные «Шахеды». О попадании в Основянском районе в 07:22 проинформировал мэр Игорь Терехов.

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в Харькове пять раз: с 20:47 до 23:28, с 23:36 до 01:34, с 01:37 до 03:12, с 03:51 до 04:15 и с 04:51. О других попаданиях не сообщалось.

Напомним, около 20:50 17 октября россияне ударили по Харькову баллистикой. Прилетело на границе двух районов — Слободского и Основянского. Пострадали четыре человека — двое мужчин и две женщины. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, были повреждены здания и транспортные средства. Около 22:25 попадание дрона зафиксировали в Слободском районе Харькова.