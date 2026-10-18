Новини Харкова – головне за 18 жовтня: ранок розпочався з “прильотів” БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:32

Ще один “приліт” зафіксували в Основ’янському районі Харкова близько 08:00

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

08:25

Поки у РФ продовжують заявляти про «захоплення» сіл на Куп’янщині, ЗСУ контратакують під Харковом — ISW

Російські війська 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та у напрямку Великого Бурлука, проте просування не мали. Українські захисники контратакували на північний схід від Харкова, повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Водночас в ISW звертають увагу, що Міноборони РФ продовжувало повторювати неправдиві заяви начальника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення низки населених пунктів, зокрема Ковалівки та Паламарівки на Харківщині, що на Куп’янському напрямку.

“Високопоставлені військові чиновники РФ продовжують значно перебільшувати масштаби просування російських військ на передовій у межах ширших зусиль когнітивної війни, щоб хибно зобразити просування російських військ як таке, що поширюється по всьому полю бою, попри докази протилежного”, – констатували в ISW.

07:44

Ніч у Харкові була тривожною, а ранок розпочався з «прильоту»

Починаючи з 06:00, як повідомляють моніторингові канали, Харків та область атакують реактивні “шахеди”. Про влучання в Основ’янському районі о 07:22 поінформував мер Ігор Терехов.

Протягом ночі повітряну тривогу оголошували у Харкові п’ять разів: з 20:47 до 23:28, з 23:36 до 01:34, з 01:37 до 03:12, з 03:51 до 04:15 та з 04:51. Про інші влучання не повідомлялося.

Нагадаємо, близько 20:50 17 жовтня росіяни вдарили по Харкову балістикою. Прилетіло на кордоні двох районів — Слобідського та Основ’янського. Постраждали чотири людини — двоє чоловіків та дві жінки. За даними ГУ ДСНС у Харківській області, було пошкоджено будівлі та транспортні засоби. Близько 22:25 влучання дрона зафіксували у Слобідському районі Харкова.