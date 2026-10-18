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Дрони атакували легковик та мікроавтобус на Харківщині: четверо постраждалих

Події 14:28   18.10.2026
Олена Нагорна
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Дрони атакували легковик та мікроавтобус на Харківщині: четверо постраждалих

Чотири людини постраждали на Харківщині внаслідок атак російських безпілотників уранці 18 жовтня.

Близько 09:30 у селищі Старий Салтів Чугуївського району FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2121. Поранень дістали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє перебувають у легкому стані та відмовилися від ушпиталення, повідомили в обласній прокуратурі.

Ще одна атака сталася орієнтовно о 08:30 на автошляху Великий Бурлук — Нова Олександрівка. Безпілотник влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. Унаслідок удару 49-річний чоловік дістав поранення, а у 55-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, два безпілотники вдарили по Харкову вранці 18 жовтня — о 07:20 та близько 08:00. Обидва влучання зафіксували в Основ’янському районі. Про постраждалих не інформували.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 14:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири людини постраждали на Харківщині внаслідок атак російських безпілотників уранці 18 жовтня.".