Дрони атакували легковик та мікроавтобус на Харківщині: четверо постраждалих

Чотири людини постраждали на Харківщині внаслідок атак російських безпілотників уранці 18 жовтня.

Близько 09:30 у селищі Старий Салтів Чугуївського району FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2121. Поранень дістали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє перебувають у легкому стані та відмовилися від ушпиталення, повідомили в обласній прокуратурі.

Ще одна атака сталася орієнтовно о 08:30 на автошляху Великий Бурлук — Нова Олександрівка. Безпілотник влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. Унаслідок удару 49-річний чоловік дістав поранення, а у 55-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, два безпілотники вдарили по Харкову вранці 18 жовтня — о 07:20 та близько 08:00. Обидва влучання зафіксували в Основ’янському районі. Про постраждалих не інформували.