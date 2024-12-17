Підземну школу відкриють у Харкові в січні, а метрошколу можуть розширити
Про плани розвитку “підземної освіти” в Харкові розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.
Деменко повідомила подробиці щодо процесу створення підземних шкіл і нових класів у метро уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. 17 грудня він із робочим візитом відвідав Харків. Деменко сказала, що в обласному центрі зараз будують ще шість підземних шкіл. Роботи в одній із них – уже на фінальній стадії.
“Одну будемо завершувати, і з 13 січня вже почнемо там учитися, та ще п’ять будуємо”, – поінформувала директорка департаменту освіти.
Також підземні класи можуть з’явитися ще на одній станції метро в Харкові. Це питання обговорюють із міжнародними партнерами.
“Вчора працювали з ЮНІСЕФ і запропонували їм, щоб ще на одній станції вони нам допомогли вибудувати. Бо от на [станції метро ім. Олександра] Масельського ми зараз відкрили з 1 вересня чотири локації, нам будував ЮНІСЕФ, облаштовували німці”, – повідомила Деменко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Деменко, Лубинец, метрошкола, новини Харкова, образование, подземная школа, строительство, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 11:52;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани розвитку “підземної освіти” в Харкові розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”".