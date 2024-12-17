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Підземну школу відкриють у Харкові в січні, а метрошколу можуть розширити

Суспільство 11:52   17.12.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
Підземну школу відкриють у Харкові в січні, а метрошколу можуть розширити

Про плани розвитку “підземної освіти” в Харкові розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Деменко повідомила подробиці щодо процесу створення підземних шкіл і нових класів у метро уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. 17 грудня він із робочим візитом відвідав Харків. Деменко сказала, що в обласному центрі зараз будують ще шість підземних шкіл. Роботи в одній із них – уже на фінальній стадії.

“Одну будемо завершувати, і з 13 січня вже почнемо там учитися, та ще п’ять будуємо”, – поінформувала директорка департаменту освіти.

Також підземні класи можуть з’явитися ще на одній станції метро в Харкові. Це питання обговорюють із міжнародними партнерами.

Вчора працювали з ЮНІСЕФ і запропонували їм, щоб ще на одній станції вони нам допомогли вибудувати. Бо от на [станції метро ім. Олександра] Масельського ми зараз відкрили з 1 вересня чотири локації, нам будував ЮНІСЕФ, облаштовували німці”, – повідомила Деменко.

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Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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Ви читали новину: «Підземну школу відкриють у Харкові в січні, а метрошколу можуть розширити»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани розвитку “підземної освіти” в Харкові розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”".