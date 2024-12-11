Дві тисячі людей одночасно зможе прийняти підземна лікарня у Харкові – ОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов продовжує повідомляти нові подробиці щодо створення підземної лікарні у Харкові.
Як повідомив Синєгубов в етері нацмарафону, цей медзаклад під землею зможе одночасно прийняти дві тисячі пацієнтів. Також він зазначив, що лікарня буде дворівневою.
«Там будуть і операційні, вся абсолютно діагностика, яка зможе надавати послуги в найекстремальніших умовах, які мали у 2022-му, 2023-му, 2024-му роках на Харківщині. Вже приступаємо до реалізації цього проєкту», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, 25 листопада Синєгубов вперше публічно повідомив, що підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні. За його даними, під час розробки проєкту врахували досвід Ізраїлю та інших країн, які мали військові конфлікти. Лікарня займатиме під землею 15 тисяч квадратних метрів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов продовжує повідомляти нові подробиці щодо створення підземної лікарні у Харкові.".