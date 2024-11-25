Перший в Україні підземний медкомплекс анонсував Синєгубов у центрі Харкова
Підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Цей медкомплекс називатиметься «Ковчег» і в ньому одночасно зможуть отримувати послуги понад 2 тисячі людей, розповів Синєгубов.
За його словами, це буде перша підземна лікарня в Україні. Інші подробиці проєкту Синєгубов не повідомив. Раніше він інформував, що нове укриття будують на базі центральної районної лікарні у Близнюківській громаді.
Харківська обласна клінічна лікарня неодноразово потерпала від “прильотів”. Зокрема цієї осені – 20 вересня і 28 жовтня.
Нагадаємо, у серпні поточного року мер Ігор Терехов розповідав, що у двох лікарнях Харкова планують побудувати підземні операційні, реанімаційні блоки та палати.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 21:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підземний медичний комплекс збудують на базі Харківської обласної клінічної лікарні, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов".