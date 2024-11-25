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Евакуація на Харківщині: Синєгубов озвучив актуальні цифри (відео)

Суспільство 19:54   25.11.2024
Олена Нагорна
Евакуація на Харківщині: Синєгубов озвучив актуальні цифри (відео)

З населених пунктів Куп’янського району, звідки була оголошена евакуація, вивезли менше половини людей, з Борівської громади – більш ніж половину, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“По Куп’янському напрямку ми вивезли вже майже 5 тисяч людей, залишається ще 7300, – зазначив Синєгубов. – Я маю на увазі громади й населені пункти цього району. Вивезли 260 дітей, ще три дитини залишаються. Продовжуємо роботу щодо їхньої евакуації. Борівський напрямок так само для нас дуже важливий. Звідти ми вивезли майже 2,5 тисячі людей і 2300 ще залишаються. Дітей там немає, тому що 116 сімей ми вивезли звідти”.

Нагадаємо, примусову евакуацію дітей із сім’ями оголосили з 28 населених пунктів Борівської громади. Таке рішення ухвалили 13 листопада на засіданні Ради оборони області.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Евакуація на Харківщині: Синєгубов озвучив актуальні цифри (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 19:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З населених пунктів Куп’янського району, звідки була оголошена евакуація, вивезли менше половини людей, з Борівської громади – більш ніж половину".