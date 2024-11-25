Евакуація на Харківщині: Синєгубов озвучив актуальні цифри (відео)
З населених пунктів Куп’янського району, звідки була оголошена евакуація, вивезли менше половини людей, з Борівської громади – більш ніж половину, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“По Куп’янському напрямку ми вивезли вже майже 5 тисяч людей, залишається ще 7300, – зазначив Синєгубов. – Я маю на увазі громади й населені пункти цього району. Вивезли 260 дітей, ще три дитини залишаються. Продовжуємо роботу щодо їхньої евакуації. Борівський напрямок так само для нас дуже важливий. Звідти ми вивезли майже 2,5 тисячі людей і 2300 ще залишаються. Дітей там немає, тому що 116 сімей ми вивезли звідти”.
Нагадаємо, примусову евакуацію дітей із сім’ями оголосили з 28 населених пунктів Борівської громади. Таке рішення ухвалили 13 листопада на засіданні Ради оборони області.
Читайте також: Синєгубов: у Куп’янську залишилося 150 людей, подавати тепло й воду неможливо
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Евакуація на Харківщині: Синєгубов озвучив актуальні цифри (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З населених пунктів Куп’янського району, звідки була оголошена евакуація, вивезли менше половини людей, з Борівської громади – більш ніж половину".