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Синєгубов: у Куп’янську залишилося 150 людей, подавати тепло й воду неможливо

Україна 11:30   19.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: у Куп’янську залишилося 150 людей, подавати тепло й воду неможливо

Про темпи евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку проінформував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом, починаючи з травня цього року із населених пунктів Куп’янщини та Борівщини вивезли понад 20 тисяч людей, три тисячі із них – діти, уточнив начальник ХОВА.

“Наразі щоденно із Куп’янського напрямку виїжджає близько 100 людей. І лише за останні  1,5 місяця ми вивезли майже три тисячі людей. На лівому березі залишається невелика кількість людей, якщо брати по місту Куп’янську – це приблизно 150 людей. Там ми не можемо забезпечувати, ані стале проходження опалювального сезону, там немає електропостачання і водопостачання в тому числі. По Борівському напрямку так само важко. Звідти триває у нас евакуація, вивезли 120 дітей по населеному пункту”, – сказав Синєгубов.

У Боровій, за його даними, залишаються ще кілька сімей з дітьми, яких також мають евакуювати у безпечні місця. Також Синєгубов нагадав, що у населеному пункті продовжується обов’язкова евакуація і для всього дорослого населення.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про темпи евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку проінформував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".