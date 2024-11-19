Синєгубов: у Куп’янську залишилося 150 людей, подавати тепло й воду неможливо
Про темпи евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку проінформував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загалом, починаючи з травня цього року із населених пунктів Куп’янщини та Борівщини вивезли понад 20 тисяч людей, три тисячі із них – діти, уточнив начальник ХОВА.
“Наразі щоденно із Куп’янського напрямку виїжджає близько 100 людей. І лише за останні 1,5 місяця ми вивезли майже три тисячі людей. На лівому березі залишається невелика кількість людей, якщо брати по місту Куп’янську – це приблизно 150 людей. Там ми не можемо забезпечувати, ані стале проходження опалювального сезону, там немає електропостачання і водопостачання в тому числі. По Борівському напрямку так само важко. Звідти триває у нас евакуація, вивезли 120 дітей по населеному пункту”, – сказав Синєгубов.
У Боровій, за його даними, залишаються ще кілька сімей з дітьми, яких також мають евакуювати у безпечні місця. Також Синєгубов нагадав, що у населеному пункті продовжується обов’язкова евакуація і для всього дорослого населення.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, принудительная эвакуация, сінєгубов;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про темпи евакуації з Куп’янського та Борівського напрямку проінформував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".