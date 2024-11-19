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ОТУВ “Харків”: сотню одиниць техніки втратила РФ на Харківському напрямку

Україна 11:09   19.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: сотню одиниць техніки втратила РФ на Харківському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, але стабільною, повідомили у ранковому зведенні за 19 листопада в ОТУВ “Харків”.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 11 КАБів, 8 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 422 обстріли позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили у ЗСУ.

За добу на півночі Харківщини ворог втратив 124 військових: 55 убитих, 69 поранених. Також українські захисники знищили 100 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі: п’ять танків, п’ять артсистем, 18 авто, 67 БПЛА.

Читайте також: За добу ворог наступав на Харківщині 15 разів, бив авіабомбами по області – ГШ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, але стабільною, повідомили у ранковому зведенні за 19 листопада в ОТУВ “Харків”.".