ОТУВ “Харків”: сотню одиниць техніки втратила РФ на Харківському напрямку
Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, але стабільною, повідомили у ранковому зведенні за 19 листопада в ОТУВ “Харків”.
“Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 11 КАБів, 8 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 422 обстріли позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили у ЗСУ.
За добу на півночі Харківщини ворог втратив 124 військових: 55 убитих, 69 поранених. Також українські захисники знищили 100 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі: п’ять танків, п’ять артсистем, 18 авто, 67 БПЛА.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 11:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, але стабільною, повідомили у ранковому зведенні за 19 листопада в ОТУВ “Харків”.".