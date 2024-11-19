ОТУВ “Харків”: сотню одиниць техніки втратила РФ на Харківському напрямку

Ситуація на Харківському напрямку залишається важкою, але стабільною, повідомили у ранковому зведенні за 19 листопада в ОТУВ “Харків”.

“Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів із використанням 11 КАБів, 8 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 422 обстріли позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили у ЗСУ.

За добу на півночі Харківщини ворог втратив 124 військових: 55 убитих, 69 поранених. Також українські захисники знищили 100 одиниць озброєння та військової техніки. У тому числі: п’ять танків, п’ять артсистем, 18 авто, 67 БПЛА.