ОТГВ «Харьков»: сотню единиц техники потеряла РФ на Харьковском направлении

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, но стабильной, сообщили в утренней сводке за 19 ноября в ОТГВ «Харьков».

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 11 КАБов, 8 НАР, а также 35 ударов дронами-камикадзе. Совершили 422 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.

За сутки на севере Харьковщины враг потерял 124 военных: 55 убитых, 69 раненых. Также украинские защитники уничтожили 100 единиц вооружения и военной техники. В том числе: пять танков, пять артсистем, 18 авто, 67 БПЛА.