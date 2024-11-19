ОТГВ «Харьков»: сотню единиц техники потеряла РФ на Харьковском направлении
Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, но стабильной, сообщили в утренней сводке за 19 ноября в ОТГВ «Харьков».
«Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.
За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 11 КАБов, 8 НАР, а также 35 ударов дронами-камикадзе. Совершили 422 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.
За сутки на севере Харьковщины враг потерял 124 военных: 55 убитых, 69 раненых. Также украинские защитники уничтожили 100 единиц вооружения и военной техники. В том числе: пять танков, пять артсистем, 18 авто, 67 БПЛА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 11:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, но стабильной, сообщили в утренней сводке за 19 ноября в ОТГВ «Харьков».".