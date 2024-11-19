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ОТГВ «Харьков»: сотню единиц техники потеряла РФ на Харьковском направлении

Украина 11:09   19.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: сотню единиц техники потеряла РФ на Харьковском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, но стабильной, сообщили в утренней сводке за 19 ноября в ОТГВ «Харьков».

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.
За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 11 КАБов, 8 НАР, а также 35 ударов дронами-камикадзе. Совершили 422 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.

За сутки на севере Харьковщины враг потерял 124 военных: 55 убитых, 69 раненых. Также украинские защитники уничтожили 100 единиц вооружения и военной техники. В том числе: пять танков, пять артсистем, 18 авто, 67 БПЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, но стабильной, сообщили в утренней сводке за 19 ноября в ОТГВ «Харьков».".