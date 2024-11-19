За сутки враг наступал на Харьковщине 15 раз, бил по области авиабомбами – ГШ

О ситуации на Харьковщине – боях, обстрелах и наступлении россиян проинформировали утром 19 ноября в Генштабе ВСУ.

В районе Волчанска на Харьковском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян, уточнили в ГШ.

«На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кругляковки и Лозовой», – добавили в Генштабе.

Оккупанты в течение суток ударили из авиации по Старице, Казачей Лопани и Охримовке.

Также ГШ обновил данные о потерях врага: