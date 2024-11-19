За сутки враг наступал на Харьковщине 15 раз, бил по области авиабомбами – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковщине – боях, обстрелах и наступлении россиян проинформировали утром 19 ноября в Генштабе ВСУ.
В районе Волчанска на Харьковском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян, уточнили в ГШ.
«На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кругляковки и Лозовой», – добавили в Генштабе.
Оккупанты в течение суток ударили из авиации по Старице, Казачей Лопани и Охримовке.
Также ГШ обновил данные о потерях врага:
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, наступ, наступление, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковщине – боях, обстрелах и наступлении россиян проинформировали утром 19 ноября в Генштабе ВСУ.".