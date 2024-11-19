За добу ворог наступав на Харківщині 15 разів, бив по області авіабомбами – ГШ

Про ситуацію на Харківщині – бої, обстріли та наступ росіян поінформували вранці 19 листопада у Генштабі ЗСУ.

У районі Вовчанська на Харківському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, уточнили у ГШ.

“На Куп’янському напрямку кількість атак на добу становила дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у Кругляківки та Лозової”, – додали в Генштабі.

Окупанти протягом доби вдарили з авіації по Стариці, Козачій Лопані та Охрімівці.

Також ГШ оновив дані про втрати ворога: