За добу ворог наступав на Харківщині 15 разів, бив по області авіабомбами – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на Харківщині – бої, обстріли та наступ росіян поінформували вранці 19 листопада у Генштабі ЗСУ.
У районі Вовчанська на Харківському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, уточнили у ГШ.
“На Куп’янському напрямку кількість атак на добу становила дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у Кругляківки та Лозової”, – додали в Генштабі.
Окупанти протягом доби вдарили з авіації по Стариці, Козачій Лопані та Охрімівці.
Також ГШ оновив дані про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківщині – бої, обстріли та наступ росіян поінформували вранці 19 листопада у Генштабі ЗСУ.".