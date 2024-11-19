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Чи прорвалися українські ДРГ до Бєлгородщини: подробиці від ISW

Україна 07:33   19.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи прорвалися українські ДРГ до Бєлгородщини: подробиці від ISW

Подробиці щодо ситуації на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили вранці 19 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).

Ворог продовжує атакувати на півночі Харківщини в районі Вовчанська та Стариці, проте – безрезультатно. Тим часом, за даними російських джерел, дві невеликі українські ДРГ намагалися прорватися до Бєлгородської області.

“Російські блогери стверджували, що удари російських безпілотників відбили дві невеликі українські диверсійно-розвідувальні групи з одним БТР, який намагався перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки Бєлгородської області (відразу за кордоном від Високої Яруги) 17 листопада”, – уточнили аналітики.

Також, за даними Інституту вивчення війни, окупанти просунулися на Куп’ящині.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, але нібито записані 13 листопада, показують, як українські сили беруть російських полонених на вулиці Дзержинського у східному Куп’янську, це вказує на те, що російські війська просунулися в цьому районі, ймовірно, приблизно 13 листопада”, – додали аналітики

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці щодо ситуації на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку повідомили вранці 19 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).".